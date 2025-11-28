Wyłoniono Liderów Prawników Przedsiębiorstw. Nagroda specjalna dla redakcji „Rzeczpospolitej”

W tym roku stowarzyszenie świętuje jubileusz 15-lecia działalności. W związku z tym podczas gali, która odbyła się w czwartek 27 listopada na 42. piętrze wieżowca Skyliner w Warszawie, poznaliśmy TOP10 General Counsel of the Year, czyli Złotą Dziesiątkę Liderów Prawników Przedsiębiorstw, ale również Laureatów Jubileuszowych Nagród Specjalnych Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Reklama Reklama

10 Liderów Prawników Przedsiębiorstw

Wysoka liczba zgłoszeń do tegorocznej 8. już edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw i najwyższy poziom osiągnięć większości zgłaszających spowodowały, że w tym roku Kapituła Konkursu zdecydowała się nagrodzić 10 Liderów Prawników Przedsiębiorstw.

W gronie 10 Liderów Kapituła konkursu dostrzegła dwie szczególnie wyróżniające się osoby, którym w tym roku postanowiła przyznać tytuł ex aequo Liderki Prawników Przedsiębiorstw 2025/General Counsel of the Year. Są to: Marta Ziółkowska-Nasińska General Counsel – członkini zarządu firmy Ferrero oraz Małgorzata Wojnowska – Dyrektorka Departamentu Prawnego i Compliance Żabka Polska.

Pozostali laureaci konkursu TOP10 GC of The Year to: