Wyłoniono Liderów Prawników Przedsiębiorstw. Nagroda specjalna dla redakcji „Rzeczpospolitej”

Redakcja dziennika „Rzeczpospolita” otrzymała nagrodę specjalną z okazji Jubileuszu 15-lecia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. W imieniu redakcji nagrodę odebrał przedstawiciel wydawcy - prezes zarządu Gremi Media, Maciej Maciejowski.

Publikacja: 28.11.2025 08:57

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski

mat

W tym roku stowarzyszenie świętuje jubileusz 15-lecia działalności. W związku z tym podczas gali, która odbyła się w czwartek 27 listopada na 42. piętrze wieżowca Skyliner w Warszawie, poznaliśmy TOP10 General Counsel of the Year, czyli Złotą Dziesiątkę Liderów Prawników Przedsiębiorstw, ale również Laureatów Jubileuszowych Nagród Specjalnych Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

10 Liderów Prawników Przedsiębiorstw

Wysoka liczba zgłoszeń do tegorocznej 8. już edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw i najwyższy poziom osiągnięć większości zgłaszających spowodowały, że w tym roku Kapituła Konkursu zdecydowała się nagrodzić 10 Liderów Prawników Przedsiębiorstw.

W gronie 10 Liderów Kapituła konkursu dostrzegła dwie szczególnie wyróżniające się osoby, którym w tym roku postanowiła przyznać tytuł ex aequo Liderki Prawników Przedsiębiorstw 2025/General Counsel of the Year. Są to: Marta Ziółkowska-Nasińska General Counsel – członkini zarządu firmy Ferrero oraz Małgorzata Wojnowska – Dyrektorka Departamentu Prawnego i Compliance Żabka Polska.

Pozostali laureaci konkursu TOP10 GC of The Year to:

  • Maria Brzozowska, Dyrektorka Działu Prawnego Colliers Poland;
  • Szymon Gałkowski, Dyrektor Działu Operacji Prawnych w Polsce State Street Bank International;
  • Tomasz Kozak, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Działu Prawnego Profbud SA;
  • Marcin Malinowski, Head of Legal, Diversa;
  • Paulina Pacholczyk, Head of Legal, Schneider Group;
  • Edyta Rajchel, Head of Legal and Compliance/General Counsel Nowy Styl SA;
  • Piotr Skura, Head of Legal, ZBM SA;
  • Karolina Zakrzewski, Commercial Legal Leader Europe MANPOWERGROUP.
Aktywne zaangażowanie i prawdziwe partnerstwo

Podczas gali Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw ogłosił również Laureatów Jubileuszowych Nagród Specjalnych. – Poprzez nagrody specjalne chcieliśmy złożyć wyrazy szczególnej wdzięczności i uznania dla osób i instytucji, bez których nie wyobrażamy sobie działalności i rozwoju naszego Stowarzyszenia – powiedział Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. - Aktywne zaangażowanie i prawdziwe partnerstwo, nieustanne wsparcie w realizacji licznych inicjatyw – szkoleń, konferencji, raportów, spotkań branżowych, a także współodpowiedzialność za rozwój naszego środowiska zawodowego i jego profesjonalizację – to nieoceniony wkład Laureatów w 15 lat naszej działalności – dodał.

W gronie Laureatów Nagród Specjalnych z okazji Jubileuszu 15-lecia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw znaleźli się:

• Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych;

• Maciej Bobrowicz, były wieloletni Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych;

• Ewa Usowicz, Redaktor naczelna prawo.pl, dyrektorka Działu Serwisów Informacyjnych wydawnictwa Wolters Kluwer;

• Kamila Kurkowska, prezes Zarządu Fundacji Women in Law;

• Tomasz Pietryga, redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej”;

Redakcja dziennika „Rzeczpospolita”, w imieniu dziennika nagrodę odebrał Maciej Maciejowski, prezes Zarządu Gremi Media.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Prasa Dzienniki Rzeczpospolita

