Oczywiście! Na ogół ci duzi gracze rzeczywiście potrafią zaoferować szeroki wachlarz usług. Jednak dzięki rankingowi możemy znaleźć kancelarie, które zaoferują takie usługi, jakie nas interesują, na wysokim jakościowo poziomie, za to często za niższą cenę. Zdarza się też, ze światowa sieć, owszem, w wielu krajach ma silne praktyki, ale akurat w Polsce niekoniecznie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, są sytuacje, w których mamy większą transakcję do obsłużenia, a to wymaga po prostu dużych „mocy przerobowych”. Innymi słowy – wystawienia zespołu co najmniej kilku-kilkunastu prawników zdolnych ją kompleksowo obsłużyć w różnych aspektach. Nie każda kancelaria ma takie możliwości. Niemniej jednak, ranking pomaga się zorientować w tym, które kancelarie polskie, oprócz międzynarodowych gigantów, mają taki potencjał. Dlatego, nawet jeśli przedsiębiorca czy jego wewnętrzny prawnik zna rynek, to zawsze z takiego zestawienia może się czegoś nowego o nim dowiedzieć. Zresztą przy okazji rankingu pojawia się sporo informacji o trendach na rynku usług prawniczych, a także badania dotyczące rynku. To też są istotne informacje.

Jaka jest tu rola prawniczych butików, wąsko wyspecjalizowanych?

Myślę, ze przeżywają dobry czas. Rozwijające się prawo, technologie i coraz większe zróżnicowanie specyfiki różnych branż gospodarki wymagają coraz bardziej wiedzy specjalistycznej, sektorowej. Poza tym, z moich doświadczeń wynika, że takie specjalistyczne kancelarie są w stanie zaoferować, oprócz swojej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, także imponujące zaangażowanie w pracę.

Czy międzynarodowe rankingi prawników, na przykład Legal 500, są przydatne?

Tak, choć dla polskiego rynku nie są najważniejsze. Na pewno mają znaczenie, gdy wybieramy kancelarie do obsługi np. wielkich transakcji transgranicznych, wymagających obsługi prawnej w różnych krajach.