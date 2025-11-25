3 min. 40 sek.

Polska w programie Horyzont Europa: czas na zmiany

Podczas wydarzenia pn. „Horizon4Poland 2025”, które odbyło się pod hasłem: „Polska w Horyzoncie Europy: Innowacje – Współpraca – Rozwój” omówiono zarówno polski udział w programie Horyzont Europa, jak i polskie strategiczne podejście do programu Horyzont Europa 2.0.

Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem Branżowych Punktów Kontaktowych (BPK) Sieci Badawczej Łukasiewicz, które pomagają polskim firmom i instytucjom ze świata nauki korzystać z unijnego programu Horyzont Europa. Jej głównym celem , było zwiększenie udziału polskich podmiotów w tym programie.

