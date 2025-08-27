Dodał, że jego rola była marginalizowana. „14 sierpnia, po rozmowie z dr Person, w której uzgodniliśmy, że przyjadę do Warszawy, aby wspólnie przeanalizować konieczne modyfikacje, następnego dnia otrzymałem oficjalne pismo informujące, że moja umowa zostanie rozwiązana 31 października 2025 r. Decyzja ta podważa nie tylko moją rolę, ale i podstawową zasadę ustanowioną od początku – że główny historyk ma nadzorować realizację wystawy, aby zagwarantować jej naukową i narracyjną integralność” – dodał. Wskazał, że w konsekwencji projektanci popełniają błędy w doborze fotografii, obiektów, dokumentów i ikonografii. „Takie pomyłki są nieuniknione, gdy świadomie odmawia się profesjonalnego nadzoru, a ich efektem jest zagrożenie dla wiarygodności i jakości całej ekspozycji” – tłumaczy.

Zapytany przez „Rzeczpospolitą” o konkretne przykłady zmian na wystawie stałej i powody odwołania wskazał, że szefowa muzeum próbowała zmienić przygotowane przeze niego teksty historyczne i przekształcić treść wystawy bez konsultacji ani zgody.

Co ma wspólnego sytuacja w Gazie z budową Muzeum Getta Warszawskiego?

– Najpoważniejszą próbą jest usunięcie części poświęconej innym ofiarom nazistowskiego ludobójstwa – polskiej ludności cywilnej, Romom i więźniom obozów koncentracyjnych – a także odniesień do innych ludobójstw XX wieku. Z tego, co rozumiem, motywacją jest obawa przed krytyką lub porównaniami do działań Izraela w Strefie Gazy – na przykład przed paralelami między dziećmi w Strefie Gazy a dziećmi w getcie warszawskim. Zmiana wystawy z powodu takiej wrażliwości jest niedopuszczalna. To nic innego jak historyczne zniekształcenie: wymazuje część rzeczywistości prześladowań nazistowskich i podważa samo pojęcie ludobójstwa jako ramy porównawczej. Muzeum poświęcone historii nie może manipulować przeszłością, aby uniknąć niewygodnych współczesnych debat – tłumaczy „Rzeczpospolitej”.

Zapytaliśmy kierownictwo muzeum o zmiany w wystawie stałej. Katarzyna Brzezińska, rzeczniczka muzeum, zaprzeczyła. Stwierdziła, że nie zostały wprowadzone zmiany w powstającej wystawie stałej, „ani w narracji historycznej przyjętej w 2023 roku”.

Dlaczego prof. Daniel Blatman przestaje współpracować z muzeum?

Co zatem zdecydowało o rozwiązaniu umowy z głównym historykiem MGW prof. Danielem Blatmanem? „Umowa o świadczenie usług, zawarta z prof. Danielem Blatmanem, została wypowiedziana i ulegnie rozwiązaniu dopiero z końcem października 2025 roku. Umowa ta została zawarta przez dyrektora Alberta Stankowskiego na okres do dnia 6 lutego 2026 roku (umowa terminowa) i dotyczyła istotnie ograniczonych usług prof. Daniela Blatmana, w stosunku do tych świadczonych w latach poprzednich. Muzeum Getta Warszawskiego przeszło w fazę produkcyjną wystawy stałej i tym samym prace historyczno-narracyjne (a takie świadczył prof. Daniel Blatman) zostały zakończone. MGW złożyło zatem oświadczenie, że umowa zostanie zakończona z dniem 31 października 2025 roku. Do tego czasu prof. Daniel Blatman zobowiązany jest wywiązać się z wykonania ewentualnych brakujących elementów swoich usług, a następnie rozliczyć się końcowo z MGW z tej umowy” – odpowiedziała „Rz” Brzezińska.