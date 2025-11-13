Reklama
Paulina Matysiak wyrzucona z Razem. Adrian Zandberg: Nie ma wiele do komentowania

– Pani posłanka od dosyć dawna działała tak, jakby była posłanką niezrzeszoną – powiedział lider Razem Adrian Zandberg, komentując na antenie radiowej Trójki wyrzucenie z partii Pauliny Matysiak.

Publikacja: 13.11.2025 12:07

Współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg był pytany o wyrzucenie z ugrupowania posłanki Pauliny Matysiak

W środę Partia Razem ogłosiła, że decyzją zarządu formacji posłanka Paulina Matysiak została skreślona z listy członków ugrupowania. „Paulina Matysiak od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią. Liczne próby włączenia jej w prace Razem i koła poselskiego okazały się nieskuteczne. W takiej sytuacji dalsza polityczna współpraca w ramach jednego ugrupowania jest niemożliwa” – głosił komunikat.

„W 2017 roku wstępowałam do Razem, bo wierzyłam, że inna polityka jest możliwa i możliwe jest tworzenie w Polsce lewicy włączającej, a nie hermetycznej” – oświadczyła w odpowiedzi Paulina Matysiak. „Dziś, w 2025 roku, kiedy z tej partii zostałam wykluczona, dalej jestem przekonana, że potrzebujemy lewicy otwartej na różne punkty widzenia i różne środowiska społeczne, a nie takiej, która jest sekciarska” – dodała.

Paulina Matysiak i zaimki. Na lewicy beznadziejnie, ale stabilnie

Paulina Matysiak i jej współpraca z posłem PiS. „Nie zrobiłam niczego niewłaściwego"

W ubiegłym roku partia Razem prowadziła postępowanie dyscyplinarne ws. Pauliny Matysiak. Doszło do tego po tym, jak posłanka wspólnie z posłem PiS Marcinem Horałą powołała ruch społeczny „Tak dla rozwoju”. „Możemy pracować wspólnie nad budową CPK, elektrowni jądrowych, rozbudową portów i armii” – deklarowali posłowie. Partia Razem odcięła się od tego przedsięwzięcia. Paulina Matysiak została wówczas zawieszona w prawach członka klubu Lewicy, do którego wtedy należeli politycy Razem.

– Stoję na stanowisku, że nie zrobiłam niczego niewłaściwego, nie zrobiłam nic złego. Wiele osób pracuje w różnego rodzaju stowarzyszeniach z osobami o innych poglądach, z innych ugrupowań. Wydaje mi się, że to zawieszenie to zbyt duży krok, zbyt duża „kara” dla mnie – komentowała posłanka w sierpniu ubiegłego roku w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Adrian Zandberg komentuje wyrzucenie Pauliny Matysiak z partii Razem

W czwartek o sprawę wyrzucenia Pauliny Matysiak z partii w radiowej Trójce pytany był poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący Razem. – Partie polityczne działają na bardzo prostej zasadzie, to znaczy podejmuje się demokratycznie decyzje, a następnie się je realizuje. Pani posłanka od dosyć dawna działała tak, jakby była posłanką niezrzeszoną – powiedział. Dodał, że Paulina Matysiak nie konsultowała i nie uzgadniała swoich decyzji i działań. – Zamknęliśmy po prostu to i urealniliśmy status formalny pani posłanki, i tyle. Myślę, że nie ma specjalnie tu wiele do komentowania, po prostu ten etap się zamknął – kontynuował.

Adrian Zandberg: W polskiej polityce wciąż jest mentalność koryciarska. Rozwalimy to

Pod koniec października poseł Razem Maciej Konieczny mówił w TVN24, że Pauliny Matysiak nie było na partyjnej konferencji, ponieważ była w Poznaniu z posłem Horałą. Matysiak odpowiedziała, że nie było jej na konferencji, ponieważ nie została na nią zaproszona. Pytany o słowa Koniecznego oraz o to, czy jego zdaniem posłanka widzi swoje miejsce w Prawie i Sprawiedliwości, Adrian Zandberg powiedział w czwartek w Polskim Radiu, że „chodzi o zasady i o to, że polityka jest sportem zespołowym”. – Sprawa jest bardzo prosta. Razem jest alternatywą wobec POPiS-u – i wobec Platformy, i wobec Prawa i Sprawiedliwości – zadeklarował.

Liderowi Razem zwrócono uwagę, że po wyrzuceniu Pauliny Matysiak koło partii liczy w Sejmie czworo posłów. – A w kolejnej kadencji będziemy mieli klub, od którego, mam nadzieję, będzie zależała większość w polskim Sejmie i taki jest nasz cel, natomiast droga do tego celu to jest droga realnej niezależności, niezależności od obydwu tych dużych obozów politycznych, które moim zdaniem dzisiaj dla Polski są szkodliwe i charakter ich sporu jest po prostu szkodliwy – przekonywał Zandberg.

Źródło: rp.pl / Polskie Radio

