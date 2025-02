Lewica boryka się więc z realnymi problemami. Ale jak się okazuje, ma również te urojone, którymi żyją wyłącznie media społecznościowe. Przed nami kolejna odsłona sporu o Paulinę Matysiak, która pozostała w Razem, jednocześnie poszukując własnej drogi. Za – owszem, dyskusyjną – decyzję o założeniu wraz z Marcinem Horałą (PiS) ruchu społecznego „Tak Dla Rozwoju”, której nie skonsultowała z partią, została zawieszona. Odwieszona w grudniu znów ma kłopoty: tym razem chodzi o jej wypowiedź podczas debaty zorganizowanej przez Dwie Lewe Ręce (Jakub Dymek i Marcin Giełzak). Podejmująca na co dzień temat CPK i wykluczenia komunikacyjnego posłanka, nazywana przez fanów „bestią z Kutna”, stwierdziła, że lewica powinna zmienić styl i adresata swojej komunikacji, bo niepotrzebnie skupia się na dużych miastach, zapominając przy tym o powiatowych. „Myślę, że większość ludzi poświęca więcej czasu rachunkowi za prąd niż zaimkom” – powiedziała (chodzi o sposób zwracania się do osób niebinarnych).

Jedni uznali to za atak na osoby niebinarne i miejsce posłanki widzą w PiS, inni z kolei zobaczyli w jej słowach prawdę objawioną, podczas gdy w gruncie rzeczy ani nikogo nie zaatakowała, ani nie powiedziała niczego nowego. Ot, dzień jak co dzień, a więc nowa inba na lewicy w mediach społecznościowych. Tymczasem to wszystko jest zupełnie bez znaczenia. Dyskusja jest stara jak świat i nadal nic z niej nie wynika. Bo i nie może.

Wybory prezydenckie 2025: Czy wyborcy lewicy odpłyną do Rafała Trzaskowskiego już w pierwszej turze?

Wcześniej przywołane badania, jak i wyniki kolejnych wyborów pokazują, że Razem i Nowa Lewica osiągnęły sufit, a długo przyjmowane za oczywiste poparcie dla lewicy wśród kobiet i młodzieży jest w rzeczywistości mitem. Elektorat socjalny obsługuje prędzej PiS, a liberalny światopoglądowo KO z Rafałem Trzaskowskim. Co więcej, lewica nie dociera do wyborców zainteresowanych kwestiami pracowniczymi: nie jest do końca ani tak, jak twierdzi Paulina Matysiak, ani jak uważają jej przeciwnicy, bo z jednej strony lewica podnosi problemy pracowników, a z drugiej jest przywiązana do tak a nie inaczej rozumianej poprawności politycznej, która stanowi wysoki „próg wejścia” dla potencjalnego wyborcy.

Stawiam nie pierwszy raz tezę, że problem jest inny: choćby lewica na rzęsach stanęła, część wyborców, do których zwraca się w sprawach ekonomicznych, i tak poprze np. znajdującą się na skrajnym biegunie Konfederację. Decyzje wyborcze bywają też aspirujące: pracownik chętniej poprze partię adresującą przekaz do przedsiębiorców, bo też chce nim zostać (albo mu taką potrzebę wmówiono).

Czytaj więcej Komentarze Lewica razem czy osobno? To bez znaczenia Lewica może się dzielić lub mnożyć, ale wciąż nie ma elektoratu. Prędzej Platforma zyska lewe skrzydło niż Lewica podmiotowość. Niewielkie poparcie dla Razem wyznacza więc sufit możliwości samodzielnego ugrupowania socjaldemokratycznego.

Co ma więc mają zrobić Nowa Lewica i Razem? Nie wiem. Podstawowym celem jest utrzymanie wyborców, bo jeśli już w pierwszej turze odpłyną do Rafała Trzaskowskiego, będzie to jej sporą porażką.