Estera Flieger: „Oceania” płynie dalej. Czy rząd weźmie naukowców do szalupy?

Wygląda to następująco: od kryzysu do kryzysu. Odpowiadając na kolejne pytania stawiane przez opinię publiczną, która na szczęście wykazuje nieco większe niż dotychczas zainteresowanie osiągnięciami polskich uczonych i warunkami ich pracy, bo to przecież opowieść o rozwoju i aspiracjach kraju (na co zresztą akcent kładą sami naukowcy). A do tego w rozproszeniu, bo nauka jest dziś piłką odbijaną pomiędzy ministerstwami nauki, cyfryzacji i finansów.

Koledzy z redakcji zwracali uwagę, że podobny problem dotyczy również innych obszarów („Rok po wyborach i na dwa miesiące przed rocznicą powołania rządu Donalda Tuska nadal nie wiadomo, kto w nim trzyma stery gospodarki", pisał Krzysztof Adam Kowalczyk; to samo pisał o zbrojeniówce Maciej Miłosz). Czy rząd ma pomysł na naukę i szkolnictwo wyższe? A może poprzestanie na zarządzaniu kryzysowym, bo przecież jakoś to będzie?

W Instytucie Psychologii PAN brakuje 1,5 mln złotych na wynagrodzenia

Każda zainwestowana w naukę złotówka przynosi od 8 do 13 zł wyższego PKB (wynika to z raportu, który powstał rok temu z inicjatywy Konfederacji Rektorów Uczelni Ekonomicznych). Czuję się zażenowana, kiedy w rozmowie dla „Rzeczpospolitej” dr hab. Łukasz Okruszek, prof. PAN mówi mi, że w Instytucie Psychologii (gdzie pracuje uczony, badając zjawisko samotności, do spraw którego niektóre z zachodnich krajów powołują nawet ministrów) brakuje 1,5 mln na rachunki i wynagrodzenia. Powagi państwu to nie przydaje. A jesteśmy przecież szóstą gospodarką Unii Europejskiej.

Z bardzo dobrego wywiadu, który dziennikarz „Więzi" Bartosz Bartosik przeprowadził cztery lata temu z Adamem Bodnarem („Obywatel PL”) zapamiętałam uwagę, którą ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich poświęcił wywołanej kryzysem gospodarczym w 2008 roku masowej emigracji Polaków. Z przejęciem mówił m.in. o drenażu mózgów. To na szczęście i oby na zawsze już za nami (stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 4,9 procent). Wymiana i mobilność służą nauce, ale nie stać nas na to, by stracić młodych ludzi zainteresowanych jej uprawianiem.

Poza tym naukowcy, apelując do Wieczorka i Tuska o zwiększenie finansowania NCN, przypominają, że nauka nie może być z importu: „Potrzebujemy generowania własnej technologii i gospodarki opartej o wiedzę. To nie tylko kwestia rozwoju, ale i suwerenności. Musimy mieć własnych ekspertów od AI, demografii i nowoczesnych terapii genetycznych. Chodzi nam o silne i szanowane państwo. A drogą ku temu jest finansowanie badań podstawowych, bo to one przynoszą najbardziej przełomowe odkrycia" Możemy być dumnym krajem o silnej marce", zwrócił się do mediów prof. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.