Dyskutowaliśmy i spieraliśmy się o to, budując strategię Łukasiewicza w 2023 r. To był w Sieci czas sporów, a nie czas strachu. Jak sprawić, by obiecujący młody naukowiec z Niemiec czy Indonezji, zajmujący się trybologią, wybrał jako miejsce swojej pracy Radom. Jak sprawić, by kanadyjski czy wietnamski naukowiec zajmujący się alkinofenolami chciał pracować w Kędzierzynie-Koźlu? Jeśli w minionym roku Łukasiewicz był w stanie przyciągnąć naukowca z Harvardu (Wrocław), to takie rzeczy są możliwe! Trzeba tylko wiedzy, jak to się robi, i determinacji obliczonej na wiele lat ciężkiej pracy. Trzeba umiejętności budowy międzynarodowych grup badawczych, międzynarodowych rad instytutów, dwujęzycznej administracji, trzeba międzynarodowych standardów rekrutacji i oceny naukowców, trzeba międzynarodowych projektów i międzynarodowych kontaktów. To ciężka i rozłożona na długie lata praca. Ale bez tego Łukasiewicz będzie lokalną organizacją niby-badawczą, jedynie replikującą światowe trendy i niezdolną do rzeczywistego wsparcia polskich firm. A najzdolniejsze z naszych dzieci będą robiły swoje kariery za granicą.

Jakie powinny być priorytety Sieci Badawczej Łukasiewicz

Jednym z problemów Łukasiewicza jest rozproszenie obszarów tematycznych, w których działają tworzące go instytuty. Jednak dogłębna znajomość ich profili badawczych wskazuje, że są one w stanie uzupełniać swoje kompetencje, jeżeli mądrze zmotywuje się je do realizacji wspólnych programów badawczych. Strategicznym zadaniem Łukasiewicza powinno być opracowanie w perspektywie pięciu–dziesięciu lat grupy od dwóch do pięciu technologii (nie więcej!), które miałyby istotne znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przez wybrane gałęzie polskiego przemysłu. Wśród tych technologii Łukasiewicz powinien rozwijać jedną lub dwie o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa – ich celem nie musi być innowacyjność na skalę międzynarodową, lecz autonomia technologiczna państwa w wybranych krytycznych obszarach.

Wybór i realizacja programu opracowania takich technologii jest możliwa po spełnieniu kilku warunków. Pierwszym jest właściwa preselekcja programów pilotażowych, które po roku, dwóch doprowadzą do wyłonienia programów docelowych. Wykonaliśmy to w 2023 r. Warunkiem drugim jest przyjęcie realistycznego horyzontu czasowego – mówimy tu o minimum pięciu, a realistycznie ok. dziesięciu latach pracy. W ten właśnie sposób rozwijają się technologie w najlepszych ośrodkach na świecie, gdzie żaden polityk nie oczekuje zdjęć z Księżyca rok po rozpoczęciu programu, a żaden polityczny nominat kierujący organizacją nie obiecuje mu, że takie zdjęcia dostarczy.

Najgorsza dla naukowców jest strata czasu – dyskusje o tym, który polityk i z której frakcji powinien zostać wicedyrektorem instytutu w Puławach, albo jakie haki wymyślimy na dyrektora instytutu w Poznaniu, by zrobić miejsce dla „naszego”. Uruchomienie priorytetowych programów badawczych powinno stać się fundamentem działań Łukasiewicza w kolejnych latach, by organizacja mogła realizować swoje cele, a nie być tylko łupem dla zmieniających się co jakiś czas polityków, którzy nie potrafią odróżnić epitaksji od epilepsji, a antygenu od Antygony.

Czynników niezbędnych, by Łukasiewicz był organizacją nowoczesną i efektywną jest znacznie więcej. To dyskusji o nich potrzebujemy: o potrzebie badań podstawowych w organizacji o charakterze wdrożeniowym; modelach współpracy z uczelniami, z PAN, z polskim przemysłem; dyskusji o polityce utrzymania i rozwoju kadry naukowej Łukasiewicza. A nie kompromitujących dyskusji o tym, dlaczego prezes Hubert Cichocki zwolnił kolejną kobietę – dyrektorkę i naukowca z kolejnego instytutu, nie pamiętając nawet nazwiska osoby, którą miał ją zastąpić. Dlaczego uważa, że były policjant na stanowisku wicedyrektora instytutu w Łodzi będzie dobrym specjalistą od komercjalizacji technologii. Lub bulwersujących dyskusji o tym, czy prezes i wiceprezes Łukasiewicza spełniają ustawowe warunki piastowania tych funkcji. A to tylko najsmutniejsze przykłady. Takie dyskusje niszczą Łukasiewicza i jeśli nie uda się tego zatrzymać, jeśli nie uda się odpolitycznić i skierować organizacji w przyszłość, to nie rozwinie się ona nigdy, a politycy znajdą w końcu argumenty za tym, by ją rozwiązać.