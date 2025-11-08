Wiek emerytalny jest, ale brakuje stażu pracy. Czy jest szansa na emeryturę z ZUS?

Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega prawo do emerytury dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają stażu pracy?

Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać emeryturę z ZUS dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku?

Czy brak stażu pracy uniemożliwia otrzymanie emerytury?

Jakie czynniki wpływają na wysokość emerytury w przypadku osiągnięcia tylko podstawowych wymagań?

Prawo do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku przysługuje, gdy spełnia się łącznie dwa warunki. Pierwszym z nich jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi co najmniej 60 lat dla kobiet oraz co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Drugim natomiast – podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez przynajmniej jeden dzień.

Brak stażu pracy. Czy możliwe jest otrzymanie emerytury?

Warunki do otrzymania świadczenia wydają się jasne. Co jednak, gdy ktoś ukończy powszechny wiek emerytalny, ale nigdy nie pracował?

„Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku prawo do emerytury uzależnione jest od: