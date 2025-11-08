Reklama
Wiek emerytalny jest, ale brakuje stażu pracy. Czy jest szansa na emeryturę z ZUS?

Osoby odprowadzające składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć na zyskanie prawa do emerytury. Jej wysokość zależy między innymi od stażu pracy, który ma znaczenie w przypadku otrzymania co najmniej minimalnej kwoty świadczenia.

Publikacja: 08.11.2025 08:15

Staż pracy a emerytura. Czy i jaki ma wpływ?

Foto: vivoo / Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega prawo do emerytury dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają stażu pracy?
  • Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać emeryturę z ZUS dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku?
  • Czy brak stażu pracy uniemożliwia otrzymanie emerytury?
  • Jakie czynniki wpływają na wysokość emerytury w przypadku osiągnięcia tylko podstawowych wymagań?

Prawo do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku przysługuje, gdy spełnia się łącznie dwa warunki. Pierwszym z nich jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi co najmniej 60 lat dla kobiet oraz co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Drugim natomiast – podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez przynajmniej jeden dzień. 

Brak stażu pracy. Czy możliwe jest otrzymanie emerytury?

Warunki do otrzymania świadczenia wydają się jasne. Co jednak, gdy ktoś ukończy powszechny wiek emerytalny, ale nigdy nie pracował?

„Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku prawo do emerytury uzależnione jest od:

  • ukończenia powszechnego wieku emerytalnego;
  • udowodnienia jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu, a dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenie – opłacenie co najmniej jednej składki.
Dla ustalenia prawa do emerytury nie ma więc znaczenia długość przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, czyli staż pracy” – wyjaśnia nam ZUS.

Nie ma więc znaczenia, czy osoba starająca się o świadczenie kiedykolwiek pracowała, najistotniejszą kwestią jest podleganie ubezpieczeniu – przez jakikolwiek czas.

Emerytura za jeden dzień pracy. Czy będzie minimalna?

Trzeba jednak podkreślić, że aby wysokość emerytury została podniesiona do minimalnej wartości tego świadczenia (w 2025 roku jest to 1878,91 zł brutto), konieczne jest nie tylko ukończenie powszechnego wieku emerytalnego, lecz także odpowiedni staż pracy:

  • 20 lat w przypadku kobiet;
  • 25 lat w przypadku mężczyzn.

W przypadku osób z niższym stażem świadczenie będzie niskie. W niektórych przypadkach może wynieść zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Niska kwota wynika z tego, że na wysokość świadczenia ma wpływ kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na koncie indywidualnym w ZUS, kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwota środków zapisanych na subkoncie w ZUS, w związku z czym osoby, które odprowadzały składki przez krótki czas lub od niskich zarobków, zgromadziły niewielki kapitał emerytalny, a to przekłada się na wysokość wypłacanego świadczenia.

Kiedy wnioskować emeryturę?

W przypadku osób, które spełniają wszystkie warunki do uzyskania świadczenia, należy wnioskować o nie nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem ostatniego z wymaganych warunków.

W sytuacji wcześniejszego złożenia wniosku organ rentowy odmówi prawa do świadczenia i wskaże warunki, które nie zostały spełnione. Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do emerytury, to prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o emeryturę z ZUS można złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego;
  • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

Ile czasu ma ZUS na rozpatrzenie wniosku?

Wniosek i dokumentację analizuje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej bądź też jednostka organizacyjna ZUS wyznaczona przez Prezesa ZUS, może zostać również przeprowadzone przez nich postępowanie wyjaśniające. Po analizie i zakończeniu postępowania organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności do wydania decyzji.

Od tej decyzji można się odwołać – pisemnie lub ustnie do protokołu. Takie postępowanie jest wolne od opłat. Należy tego dokonać za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, i skierować do sądu okręgowego: sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca ma na to miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Prawo do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku przysługuje, gdy spełnia się łącznie dwa warunki. Pierwszym z nich jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi co najmniej 60 lat dla kobiet oraz co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Drugim natomiast – podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez przynajmniej jeden dzień. 

Brak stażu pracy. Czy możliwe jest otrzymanie emerytury?

