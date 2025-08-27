Rzeczpospolita
Wydarzenia
Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejne dwie ustawy. Reakcje polityków koalicji

Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie kolejne ustawy – o zapasach ropy i gazu oraz o środkach ochrony roślin. To piąte i szóste weto od początku jego kadencji. Decyzje prezydenta wywołały komentarze polityków koalicji rządzącej, którzy odnieśli się do nich w programach telewizyjnych i w mediach społecznościowych.

Publikacja: 27.08.2025 21:36

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak Kamysz, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i minister energii Miłosz Motyka.

Foto: PAP/ Albert Zawada x2, Rafał Guz

Jakub Mikulski

W środę 27 sierpnia po południu Kancelaria Prezydenta poinformowała o dwóch nowych ustawach zawetowanych przez Karola Nawrockiego. Chodzi o ustawę o zapasach ropy i gazu oraz o nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. Pierwsza z tych nowelizacji miała dostosować polskie przepisy do regulacji unijnych dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu. Wprowadzała m.in. obowiązek zgody ministra na przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu za granicą oraz wydłużała czas na ich przesłanie z 40 do 50 dni. W uzasadnieniu weta napisano, że te rozwiązania są „niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego”, a przepisy dotyczące magazynowania gazu za granicą w dłuższej perspektywie „zniechęcają do krajowych inwestycji”.

Druga zawetowana ustawa dotyczyła obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji stosowania środków ochrony roślin. Prezydent argumentował, że takie rozwiązanie „narusza zasadę proporcjonalności, równości wobec prawa oraz obowiązek ochrony konsumentów”.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Publicystyka
Jacek Nizinkiewicz: Karol Nawrocki potwierdził na Radzie Gabinetowej, jaki jest jego główny cel

Łącznie Karol Nawrocki zawetował już sześć ustaw od początku swojej kadencji. Wcześniej decyzje dotyczyły m.in. ustawy wiatrakowej oraz nowelizacji o pomocy obywatelom Ukrainy.

Kolejne weta prezydenta Karola Nawrockiego. Reakcje polityków koalicji rządowej

Decyzje prezydenta wywołały komentarze ze strony przedstawicieli rządu i koalicji. – Kiedy usłyszałam o tych kolejnych wetach, to moja pierwsza myśl była taka: oho, ktoś tutaj odreagowuje Radę Gabinetową – powiedziała w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Gdyby to była przemyślana decyzja, to w duchu tego deklarowanego dialogu i przepływu informacji, pewnie pan prezydent pokusiłby się o jakieś wyjaśnienie informacji, być może podzielenie się wątpliwościami albo przedstawienie stanowiska – dodała. 

Rada Gabinetowa została zwołana w środę rano przez prezydenta Karola Nawrockiego. W części jawnej głos zabrali zarówno prezydent, jak i premier. Nawrocki w swoich wystąpieniach wzywał, by „ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów” i zarzucał rządowi „chaos” w jego pracach. Donald Tusk odpowiadał, że „Rada Gabinetowa to nie jest substytut rządu, to nie jest klub dyskusyjny”. – Od samego początku, niezależnie od wszystkich różnic politycznych, a są widoczne gołym okiem, między mną a panem prezydentem Nawrockim i jego obozem politycznym, szukamy razem z prezydentem Nawrockim wspólnych pól działania – zaznaczył.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki to nieprawdopodobnie ambitny polityk, który z pewnością testować będzie konstytucyjne
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Prezydent Nawrocki chce być nadpremierem. Kolejne weta i testowanie konstytucyjnych reguł gry

W telewizyjnej rozmowie Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę na ustawę o środkach ochrony roślin. – Dlaczego człowiek, który tak chętnie mówi, że jest reprezentantem wsi, chce ją obarczać dodatkowymi administracyjnymi obowiązkami? – pytała. Odniosła się także do działań prezydenta podczas posiedzenia Rady Gabinetowej. – Nikt takiego chaosu nie wprowadza, jak nagłe, nieprzemyślane i zupełnie niezrozumiałe weta prezydenckie, a ich jest już coraz więcej – oceniła.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Karol Nawrocki idzie drogą liberum veto

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Polsat News stwierdził, że prezydent „idzie drogą liberum veto”. – Chyba nie było prezydenta, który w tak krótkim czasie zawetowałby tak dużo ustaw – mówił, wskazując przede wszystkim na „bardzo niebezpieczne, antypolskie, antypaństwowe weto dotyczące wsparcia dla walczącej Ukrainy”. Prezes PSL zauważył również, że decyzje Nawrockiego to „przyjęcie tej strategii, która wyniszczyła I Rzeczpospolitą, doprowadziła do jej upadku, do rozbiorów”. – Liberum veto, nadużywanie „wolnego, nie pozwalam” wtedy i Konstytucja 3 maja już za późno reagowała – argumentował. 

Minister energii: Weto prezydenta zmniejszy poziom bezpieczeństwa gazowego

Z kolei szef resortu energii Miłosz Motyka napisał na portalu X, że „weto prezydenta do ustawy o zapasach ropy i gazu to uderzenie w bezpieczeństwo energetyczne Polski i interesy przedsiębiorców”. Podkreślił, że „weto ma konsekwencje odwrotne od zamierzonych – w istocie zmniejszy poziom naszego bezpieczeństwa gazowego”. Zdaniem ministra z PSL „prezydent po raz kolejny pokazał, że nie rozumie potrzeb bezpieczeństwa, przemysłu i gospodarki”.

Na oficjalnym koncie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu X opublikowano natomiast wpis, w którym zwrócono uwagę, że „chociaż prezydent deklarował wsparcie dla polskiej wsi, dziś blokuje proponowane przez resort rolnictwa opóźnienie wprowadzania nowych procedur”. „Chcieliśmy opóźnić obowiązek wprowadzenia elektronicznej ewidencji w małych gospodarstwach nawet o 10 lat, ale... prezydent nasze propozycje właśnie zawetował!” – czytamy we wpisie. 

