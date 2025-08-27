W środę, 27 sierpnia, dwie kolejne nowelizacje ustaw spotkały się z prezydenckim wetem. Jak podała kancelaria prezydenta, Karol Nawrocki zdecydował się nie podpisać nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, a także nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin.

Na początku sierpnia Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zapasach ropy i gazu. Zmienia ona mechanizm utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu za granicą oraz podział obowiązków między rządową agencją RARS a firmami zobligowanymi do utrzymywania zapasów. Ma ona na celu uelastycznienie rynku gazu, o co od lat apelowała do polskiego rządu Komisja Europejska.

Gabinet Donalda Tuska usiłuje zliberalizować tym samym przepisy zaostrzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w związku z kryzysem energetycznym i wojną w Ukrainie. Poprzedni rząd przekonywał, że zmiany te są konieczne, aby w pełni uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji, zwłaszcza dzięki budowie gazociągu Baltic Pipe z Norwegii. I udało się to osiągnąć już w 2022 roku, polska jednak przepisów nadal nie zmieniła. KE zaczęła znów ponawiać z mocą swoje apele po wygranej Koalicji 15 października.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu za granicą – w państwach UE, EOG i EFTA – będzie wymagało zgody właściwego ministra. Surowiec powinien być również magazynowany poza terenem Polski w taki sposób, by można było całość zapasów przetransportować do kraju w ciągu 50, a nie 40 dni jak dotychczas.