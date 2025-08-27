Rzeczpospolita
Ekonomia
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie kolejne ustawy

Prezydent Karol Nawrocki odmówił w środę podpisania dwóch nowelizacji ustaw – o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o środkach ochrony roślin.

Publikacja: 27.08.2025 17:58

Prezydent RP Karol Nawrocki

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP/Albert Zawada

Alicja Podskoczy

W środę, 27 sierpnia, dwie kolejne nowelizacje ustaw spotkały się z prezydenckim wetem. Jak podała kancelaria prezydenta, Karol Nawrocki zdecydował się nie podpisać nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, a także nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu

Na początku sierpnia Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zapasach ropy i gazu. Zmienia ona mechanizm utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu za granicą oraz podział obowiązków między rządową agencją RARS a firmami zobligowanymi do utrzymywania zapasów. Ma ona na celu uelastycznienie rynku gazu, o co od lat apelowała do polskiego rządu Komisja Europejska.

Gabinet Donalda Tuska usiłuje zliberalizować tym samym przepisy zaostrzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w związku z kryzysem energetycznym i wojną w Ukrainie. Poprzedni rząd przekonywał, że zmiany te są konieczne, aby w pełni uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji, zwłaszcza dzięki budowie gazociągu Baltic Pipe z Norwegii. I udało się to osiągnąć już w 2022 roku, polska jednak przepisów nadal nie zmieniła. KE zaczęła znów ponawiać z mocą swoje apele po wygranej Koalicji 15 października. 

Nowelizacja ustawy przewiduje, że przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu za granicą – w państwach UE, EOG i EFTA – będzie wymagało zgody właściwego ministra. Surowiec powinien być również magazynowany poza terenem Polski w taki sposób, by można było całość zapasów przetransportować do kraju w ciągu 50, a nie 40 dni jak dotychczas.

Jak wytłumaczyła kancelaria prezydenta, Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy, ponieważ wydłuża okres obowiązkowego przesyłu gazu z zagranicy do Polski, co „osłabia zdolność reagowania w krótkim horyzoncie i zmniejsza presję na utrzymywanie zapasów w pobliżu krajowego systemu”. Jak uznał Nawrocki, obniżenie tego standardu miało uzasadnienie w 2022 roku, ale  „utrwalenie go na stałe działa niekorzystnie na bezpieczeństwo”.

Weto Karola Nawrockiego wobec ustawy o środkach ochrony roślin

Kolejna nowelizacja ustawy zawetowana w środę przez Karola Nawrockiego dotyczy środków ochrony roślin. Nakładała ona na rolników obowiązek prowadzenia  elektronicznej dokumentacji stosowania tych preparatów, w tym podania nazwy środka ochrony roślin z numerem zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu, miejsca zastosowania tego produktu oraz rodzaj uprawy poddanej opryskom z użyciem kodów EPPO (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin) oraz faz fenologicznych według skali BBCH.

Prezydent nie zgodził się na podpisanie nowelizacji ustawy, twierdząc, że „narusza zasadę proporcjonalności, równości wobec prawa oraz obowiązek ochrony konsumentów, stanowiąc rozwiązanie nieuzasadnione w świetle konstytucyjnych standardów i prawa unijnego”.

Źródło: rp.pl

Osoby Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu

