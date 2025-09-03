Rzeczpospolita
Nowy sondaż partyjny: PiS w górę, Konfederacja mocno w dół

Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Publikacja: 03.09.2025 11:19

Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński

Foto: PAP, Adam Warżawa

Artur Bartkiewicz

Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 29 proc. wyborców. W porównaniu do poprzedniego sondażu, z 13-16 sierpnia, PiS zyskuje 1,6 punktu proc. poparcia. 

Drugie miejsce zajmuje lider sprzed dwóch tygodni, Koalicja Obywatelska. KO wskazało 27,1 proc. ankietowanych – w porównaniu do poprzedniego badania Koalicja Obywatelska traci 1 punkt proc. poparcia. 

Na podium jest jeszcze Konfederacja, która zdobyła 13,2 proc. głosów. W porównaniu do poprzedniego sondażu formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena traci 4,1 punktu proc. poparcia – najwięcej ze wszystkich partii. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, którą popiera 7,4 proc. badanych, o 1,9 punktu proc. więcej niż przed dwoma tygodniami (największy wzrost spośród wszystkich partii w badaniu).

Wyniki wyborów parlamentarnych z 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. poparcia, 194 mandaty

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. poparcia, 157 mandatów

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 14,40 proc. poparcia, 65 mandatów

Lewica – 8,61 proc. poparcia, 26 mandatów

Konfederacja – 7,16 proc. poparcia, 18 mandatów

PSL i Polska 2050 znalazły się poniżej progu wyborczego z poparciem – odpowiednio – 3,9 i 3,4 proc. (wzrost o 0,3 i 0,8 punktu proc.). Poniżej progu wyborczego znalazłaby się też Razem, która może liczyć na 3,2 proc. głosów (wzrost o 0,1 punktu proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (3,1 proc., bez zmian). Wszystkie te ugrupowania nie weszłyby do Sejmu, ale przekroczyłyby próg gwarantujący otrzymywanie subwencji budżetowej (3 proc.). 

Czytaj więcej

„Kto powinien odpowiadać za kontakty Polski z administracją Donalda Trumpa?” – takie pytanie zadano
Polityka
Sondaż: Polacy wolą, by z Donaldem Trumpem rozmawiał Karol Nawrocki czy Donald Tusk?

9,7 proc. badanych (wzrost o 0,4 punktu proc.) nie wie, na kogo oddaliby głos. 

Wirtualna Polska przedstawia symulację podziału mandatów w oparciu o wyniki sondażu. Największy klub miałby w Sejmie PiS (193 mandaty). KO wprowadziłaby do Sejmu 165 posłów, Konfederacja – 73, Lewica – 29. 

Większość z Konfederacją zbudować mogłyby zarówno PiS (razem z formacją Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena mają 266 mandatów), jak i Koalicja Obywatelska (238 mandatów). 

Sondaż został przeprowadzony między 28 sierpnia a 1 września na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

To trzeci w ostatnich dniach sondaż, z którego wynika, że w przyszłym Sejmie większość mogłaby być zbudowana jedynie z udziałem Konfederacji. W sondażu IBRiS dla Onetu minimalnie prowadzi Koalicja Obywatelska (28,5 proc.) przed PiS (28,3 proc.). Konfederacja uzyskuje 14,4 proc. i – tak jak w sondażu United Surveys dla Onetu – notuje spadek (o 2,4 punktu proc.). W tym sondażu próg wyborczy również przekracza jeszcze tylko Lewica. 

Z kolei sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wskazuje, że największym poparciem – 32,6 proc. badanych – cieszy się KO, która wyprzedza PiS (31,6 proc.) i Konfederację (12,55 proc.).

PiS zaczyna krytykować Konfederację i Sławomira Mentzena

Tymczasem „Newsweek” ujawnił, że z wewnętrznych sondaży, którymi dysponuje PiS, wynika, że partii tej brakuje trzech punktów procentowych poparcia do tego, by móc liczyć w przyszłym Sejmie na samodzielną większość. Stąd w ostatnim czasie Kaczyński, a także inni politycy PiS zaczęli ostrzej atakować Konfederację – zwłaszcza Sławomira Mentzena – walcząc o wyborców prawicy. 1 września były rzecznik rządu PiS, dziś europoseł PiS Piotr Müller mówił, że Sławomir Mentzen jest „młodym (Leszkiem) Balcerowiczem”. W odpowiedzi Konfederacja zaczęła publikować w serwisie X wpisy, w których przekonuje, że nie jest taka sama jak PiS i wypomina partii Jarosława Kaczyńskiego m.in. podnoszenie podatków, sprowadzanie do Polski imigrantów oraz proukraińską politykę. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

O to, jaka koalicja dla Polski byłaby najkorzystniejsza pytaliśmy w niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl. Najwięcej ankietowanych – 19,7 proc. – wskazało większościowy rząd KO. 13,8 proc. uważa, że najlepszym rządem dla Polski byłby koalicyjny rząd PiS i Konfederacji, a 13,3 proc. wskazało większościowy rząd PiS. 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Sejm Polska 2050

