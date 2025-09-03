Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 29 proc. wyborców. W porównaniu do poprzedniego sondażu, z 13-16 sierpnia, PiS zyskuje 1,6 punktu proc. poparcia.

Drugie miejsce zajmuje lider sprzed dwóch tygodni, Koalicja Obywatelska. KO wskazało 27,1 proc. ankietowanych – w porównaniu do poprzedniego badania Koalicja Obywatelska traci 1 punkt proc. poparcia.

Na podium jest jeszcze Konfederacja, która zdobyła 13,2 proc. głosów. W porównaniu do poprzedniego sondażu formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena traci 4,1 punktu proc. poparcia – najwięcej ze wszystkich partii. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, którą popiera 7,4 proc. badanych, o 1,9 punktu proc. więcej niż przed dwoma tygodniami (największy wzrost spośród wszystkich partii w badaniu).

Wyniki wyborów parlamentarnych z 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. poparcia, 194 mandaty



Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. poparcia, 157 mandatów



Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – 14,40 proc. poparcia, 65 mandatów



Lewica – 8,61 proc. poparcia, 26 mandatów



Konfederacja – 7,16 proc. poparcia, 18 mandatów





PSL i Polska 2050 znalazły się poniżej progu wyborczego z poparciem – odpowiednio – 3,9 i 3,4 proc. (wzrost o 0,3 i 0,8 punktu proc.). Poniżej progu wyborczego znalazłaby się też Razem, która może liczyć na 3,2 proc. głosów (wzrost o 0,1 punktu proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (3,1 proc., bez zmian). Wszystkie te ugrupowania nie weszłyby do Sejmu, ale przekroczyłyby próg gwarantujący otrzymywanie subwencji budżetowej (3 proc.).