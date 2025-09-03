Aktualizacja: 03.09.2025 12:17 Publikacja: 03.09.2025 11:19
Jarosław Kaczyński
Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 29 proc. wyborców. W porównaniu do poprzedniego sondażu, z 13-16 sierpnia, PiS zyskuje 1,6 punktu proc. poparcia.
Drugie miejsce zajmuje lider sprzed dwóch tygodni, Koalicja Obywatelska. KO wskazało 27,1 proc. ankietowanych – w porównaniu do poprzedniego badania Koalicja Obywatelska traci 1 punkt proc. poparcia.
Na podium jest jeszcze Konfederacja, która zdobyła 13,2 proc. głosów. W porównaniu do poprzedniego sondażu formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena traci 4,1 punktu proc. poparcia – najwięcej ze wszystkich partii. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, którą popiera 7,4 proc. badanych, o 1,9 punktu proc. więcej niż przed dwoma tygodniami (największy wzrost spośród wszystkich partii w badaniu).
PSL i Polska 2050 znalazły się poniżej progu wyborczego z poparciem – odpowiednio – 3,9 i 3,4 proc. (wzrost o 0,3 i 0,8 punktu proc.). Poniżej progu wyborczego znalazłaby się też Razem, która może liczyć na 3,2 proc. głosów (wzrost o 0,1 punktu proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (3,1 proc., bez zmian). Wszystkie te ugrupowania nie weszłyby do Sejmu, ale przekroczyłyby próg gwarantujący otrzymywanie subwencji budżetowej (3 proc.).
9,7 proc. badanych (wzrost o 0,4 punktu proc.) nie wie, na kogo oddaliby głos.
Wirtualna Polska przedstawia symulację podziału mandatów w oparciu o wyniki sondażu. Największy klub miałby w Sejmie PiS (193 mandaty). KO wprowadziłaby do Sejmu 165 posłów, Konfederacja – 73, Lewica – 29.
Większość z Konfederacją zbudować mogłyby zarówno PiS (razem z formacją Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena mają 266 mandatów), jak i Koalicja Obywatelska (238 mandatów).
Sondaż został przeprowadzony między 28 sierpnia a 1 września na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.
To trzeci w ostatnich dniach sondaż, z którego wynika, że w przyszłym Sejmie większość mogłaby być zbudowana jedynie z udziałem Konfederacji. W sondażu IBRiS dla Onetu minimalnie prowadzi Koalicja Obywatelska (28,5 proc.) przed PiS (28,3 proc.). Konfederacja uzyskuje 14,4 proc. i – tak jak w sondażu United Surveys dla Onetu – notuje spadek (o 2,4 punktu proc.). W tym sondażu próg wyborczy również przekracza jeszcze tylko Lewica.
Z kolei sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wskazuje, że największym poparciem – 32,6 proc. badanych – cieszy się KO, która wyprzedza PiS (31,6 proc.) i Konfederację (12,55 proc.).
Tymczasem „Newsweek” ujawnił, że z wewnętrznych sondaży, którymi dysponuje PiS, wynika, że partii tej brakuje trzech punktów procentowych poparcia do tego, by móc liczyć w przyszłym Sejmie na samodzielną większość. Stąd w ostatnim czasie Kaczyński, a także inni politycy PiS zaczęli ostrzej atakować Konfederację – zwłaszcza Sławomira Mentzena – walcząc o wyborców prawicy. 1 września były rzecznik rządu PiS, dziś europoseł PiS Piotr Müller mówił, że Sławomir Mentzen jest „młodym (Leszkiem) Balcerowiczem”. W odpowiedzi Konfederacja zaczęła publikować w serwisie X wpisy, w których przekonuje, że nie jest taka sama jak PiS i wypomina partii Jarosława Kaczyńskiego m.in. podnoszenie podatków, sprowadzanie do Polski imigrantów oraz proukraińską politykę.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
O to, jaka koalicja dla Polski byłaby najkorzystniejsza pytaliśmy w niedawnym sondażu SW Research dla rp.pl. Najwięcej ankietowanych – 19,7 proc. – wskazało większościowy rząd KO. 13,8 proc. uważa, że najlepszym rządem dla Polski byłby koalicyjny rząd PiS i Konfederacji, a 13,3 proc. wskazało większościowy rząd PiS.
