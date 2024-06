W ostatnich miesiącach w mediach pojawiały się doniesienia, jakoby przed wyborami prezydenckimi miało dojść do połączenia partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Suwerenna Polska. Niedawno portal Wprost pisał, powołując się na anonimowego polityka partii Zbigniewa Ziobry, że decyzja w tej sprawie zapadła, a PiS zmieni nazwę na Biało-Czerwoni. - Nikt i tak nie rozróżnia wszystkich odnóg Zjednoczonej Prawicy, takich jak OdNowa Rzeczpospolitej. Trzeba to ujednolicić — mówił rozmówca portalu.

Zmiana nazwy PiS na Biało-Czerwoni?

Na początku miesiąca temu, jakoby PiS rozważał zmianę nazwy, zaprzeczył prezes tej partii, były premier Jarosław Kaczyński. W środę o sprawę na antenie Radia Zet pytany był poseł PiS Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki. Czy będzie nowa partia Biało-Czerwoni? - Jeśli nawet będzie, to nie będzie to nowa partia, tylko będzie to partia, która istnieje, natomiast nic mi nie wiadomo - odparł.

Dodał, że czytał artykuł na temat ewentualnej zmiany nazwy PiS-u. - Mówi się o tym, o pewnym rebrandingu Prawa i Sprawiedliwości — zaznaczył. - Wydaje mi się, że (zmiana nazwy PiS — red.) może być brana pod uwagę - przekazał Przemysław Czarnej zaznaczając, że on nie jest przekonany do tego pomysłu.

Przemysław Czarnek: PiS i Suwerenna Polska się połączą

Czy zmianie nazwy Prawa i Sprawiedliwości będzie towarzyszyć fuzja partii Jarosława Kaczyńskiego z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry> - Myślę, że fuzja z Suwerenną Polską tak czy inaczej nas czeka - odparł poseł PiS. - Czy to będzie połączone, nie wiem, natomiast nie jestem do końca przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość jako nazwa powinno odejść do przeszłości - mówił. Jego zdaniem sprawa zależy od notowań partii w sondażach, rozwoju wypadków oraz badań politologicznych i socjologicznych.