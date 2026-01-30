Aktualizacja: 30.01.2026 16:11 Publikacja: 30.01.2026 15:08
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Na początku tygodnia informowaliśmy, że w Krakowie rusza akcja zbierania podpisów za referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. 27 stycznia w PKW został zarejestrowany komitet organizacyjny. Pogłoski dotyczące organizacji referendum pojawiały się w mieście już od dłuższego czasu. Jak pisaliśmy niedawno w „Życiu Regionów” katalizatorem sprzeciwu wobec działań prezydenta Aleksandra Miszalskiego – który w 2024 r. wygrał z Łukaszem Gibałą po zaciętej kampanii wyborczej – było wprowadzenie od stycznia 2026 r. krakowskiej Strefy Czystego Transportu.
Interia informuje teraz, że krakowski urząd planuje wydać ponad milion złotych, by pomóc Miszalskiemu, promując jego działania. W jaki sposób?
Interia podaje, że pieniądze te mają zostać wydane przez najbliższe pół roku. Na co zostaną przeznaczone? Urzędnicy zdecydowali o zwiększeniu nakładu dwutygodnika „Kraków.pl” – gazetki miejskiej, która dotychczas wydawana była w nakładzie 30 tys. egzemplarzy. Nakład wzrosnąć ma teraz do 220 tys. i ma trafiać – co dwa tygodnie – bezpośrednio do mieszkańców aż do czerwca – planowanego terminu ewentualnego głosowania.
Interia wskazuje, że koszt wydruku jednego wydania sięgnąć ma 130 tys. zł. 12 numerów kosztować będzie więc 1,56 mln zł.
Poza samym wydaniem gazety zapłacić będzie trzeba także firmie, która dostarczy ją do skrzynek pocztowych mieszkańców Krakowa.
Nadchodzące miesiące zdecydują o tym, jak wyglądać będzie polityczna przyszłość Aleksandra Miszalskiego – od wtorku trwa bowiem zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum ws. jego odwołania. Terminy są jasne: od 27 stycznia organizatorzy mają 60 dni na zebranie co najmniej 58 tys. podpisów pod wnioskiem. W praktyce – co pokazała sytuacja w innych miastach – potrzebne jest co najmniej 60 tys., a najlepiej ok. 65-70 tys. podpisów. To zaś oznacza, że organizatorzy muszą zbierać ponad 1 tys. podpisów dziennie i to w trudnych zimowych warunkach.
Komitet referendalny ma charakter „obywatelski”, pozapartyjny i zgodnie z naszymi informacjami taki pozostanie, aby maksymalnie utrudnić próbę przedstawiania referendum jako inicjatywy czysto politycznej, do czego szykuje się lokalna Koalicja Obywatelska. Co nie znaczy, że lokalna opozycja nie włączy się w zbieranie podpisów. Aby odwołać Aleksandra Miszalskiego, do urn musi pójść co najmniej 158 247 osób. Każdy „długi weekend” („majówka”, Boże Ciało) działa na korzyść urzędującego prezydenta – utrudnia bowiem osiągnięcie progu frekwencyjnego, tak samo jak terminy wakacyjne.
Jak pisał Michał Kolanko, katalizatorem społecznego niezadowolenia w mieście było wprowadzenie Krakowskiej Strefy Czystego Transportu, które obejmuje aż 60 proc. powierzchni miasta, w tym tereny najbardziej zurbanizowane. Dla porównania w Warszawie to 7 proc. W Krakowie w styczniu doszło do protestów w tej sprawie z aktywnym zaangażowaniem np. lokalnych struktur Konfederacji. Pojawiły się też liczne grupy oddolne jak „Blade Runners SCT Kraków”, a znaki drogowe z granicami strefy były regularnie niszczone.
W 2024 r. Aleksander Miszalski wygrał w II turze wyborów różnicą zaledwie 5 tys. głosów z Łukaszem Gibałą.
W dużych polskich miastach podejmowano już po ostatnich wyborach samorządowych próby odwołania prezydentów. W ubiegłym roku doszło do odwołania prezydentki Zabrza Agnieszki Rupniewskiej z KO. Z kolei dwie próby organizacji referendum we Wrocławiu spełzły na niczym.
