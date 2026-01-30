Interia wskazuje, że koszt wydruku jednego wydania sięgnąć ma 130 tys. zł. 12 numerów kosztować będzie więc 1,56 mln zł.

Poza samym wydaniem gazety zapłacić będzie trzeba także firmie, która dostarczy ją do skrzynek pocztowych mieszkańców Krakowa.

W Krakowie odbędzie się referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego? Trwa akcja zbierania podpisów

Nadchodzące miesiące zdecydują o tym, jak wyglądać będzie polityczna przyszłość Aleksandra Miszalskiego – od wtorku trwa bowiem zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum ws. jego odwołania. Terminy są jasne: od 27 stycznia organizatorzy mają 60 dni na zebranie co najmniej 58 tys. podpisów pod wnioskiem. W praktyce – co pokazała sytuacja w innych miastach – potrzebne jest co najmniej 60 tys., a najlepiej ok. 65-70 tys. podpisów. To zaś oznacza, że organizatorzy muszą zbierać ponad 1 tys. podpisów dziennie i to w trudnych zimowych warunkach.

Komitet referendalny ma charakter „obywatelski”, pozapartyjny i zgodnie z naszymi informacjami taki pozostanie, aby maksymalnie utrudnić próbę przedstawiania referendum jako inicjatywy czysto politycznej, do czego szykuje się lokalna Koalicja Obywatelska. Co nie znaczy, że lokalna opozycja nie włączy się w zbieranie podpisów. Aby odwołać Aleksandra Miszalskiego, do urn musi pójść co najmniej 158 247 osób. Każdy „długi weekend” („majówka”, Boże Ciało) działa na korzyść urzędującego prezydenta – utrudnia bowiem osiągnięcie progu frekwencyjnego, tak samo jak terminy wakacyjne.

Z czego wynika niezadowolenie w Krakowie?

Jak pisał Michał Kolanko, katalizatorem społecznego niezadowolenia w mieście było wprowadzenie Krakowskiej Strefy Czystego Transportu, które obejmuje aż 60 proc. powierzchni miasta, w tym tereny najbardziej zurbanizowane. Dla porównania w Warszawie to 7 proc. W Krakowie w styczniu doszło do protestów w tej sprawie z aktywnym zaangażowaniem np. lokalnych struktur Konfederacji. Pojawiły się też liczne grupy oddolne jak „Blade Runners SCT Kraków”, a znaki drogowe z granicami strefy były regularnie niszczone.