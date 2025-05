Odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta, czyli fasadowa funkcja kontrolna

Obowiązująca ustawa z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta znacznie wzmocniła pozycję ustrojową i realną organu wykonawczego na szczeblu gminy. Miało to stanowić odpowiedź na wcześniejsze turbulencje we wzajemnych relacjach rada gminy–zarząd gminy, ale zastosowane lekarstwo okazało się zabójcze. I to z dwóch powodów – wprowadziło realną „prezydencjalizację” gmin i miast, a więc taką sytuację, gdzie lokalny włodarz jest praktycznie nieodwoływalny.

Po wtóre – iluzoryczna i wręcz fasadowa stała się ważna funkcja, którą rada gminy/miasta powinna sprawować – czyli funkcja kontrolna względem organu wykonawczego i podległego mu aparatu urzędniczego. Doprowadziło to do sytuacji, gdzie lokalni włodarze nie czują się zobowiązani do przychodzenia na radę gminy, mimo że organ stanowiący też jest liczącym (przynajmniej ustawowo) ogniwem gminnej władzy. Nie czują się także realnie kontrolowani przez radnych, a „każda władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje szczególnie” (lord Acton). Egzemplifikacja z Wrocławia ukazuje całe tło i zakres analizowanego zjawiska. Stanowi to przyczynek do istotnego problemu systemowej i organizacyjnej rangi.

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta na wniosek mieszkańców może wystąpić, zgodnie z ustawą z 20 czerwca 2002 roku:

1) grupa pięciu osób posiadających prawo wybierania rady danej gminy,

2) statutowa struktura terenowa partii politycznej działającej w gminie,

3) organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej gminy.