Aktualizacja: 25.10.2025 17:38 Publikacja: 25.10.2025 16:01
Sąd Najwyższy
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Chodzi oczywiście o kwestię neosędziów, neonów, niesędziów – czyli osób powołanych do Sądu Najwyższego na podstawie wniosku neo-KRS, określanej tak w związku z wątpliwościami – dodajmy uzasadnionymi – co do legalności jej ukształtowania. Jako dziennikarka miałam okazję „na żywo” przyglądać się, jak w praktyce realizowany jest najnowszy sposób na wykluczenie ich z orzekania.
Czytaj więcej
Czy osoby pracujące w podmiotach medycznych można było zwolnić za odmowę zaszczepienia się na Cov...
Niemal w każdym tygodniu jestem obecna na rozprawach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Tak też było w miniony wtorek. Sprawa, która mnie interesowała, ma praktyczne znaczenie, bo dotyczy tego, czy osoby pracujące w podmiotach medycznych można było zwolnić z pracy za odmowę zaszczepienia się na Covid-19. Ale ta ważna kwestia zeszła akurat na dalszy plan. Na początku rozprawy, gdy sędzia przewodnicząca zaczęła sprawdzać obecność, zgłosił się bowiem prokurator prokuratury okręgowej, delegowany do Prokuratury Krajowej, który oznajmił, że wstępuje do niniejszego postępowania i składa wniosek o wykluczenie całego neo-składu sędziów od rozpoznania w tej sprawie. Jak argumentował, zgodnie ze stanowiskiem prokuratora generalnego i w oparciu o orzecznictwo TSUE i ETPC nie są to osoby, które mogą sprawować wymiar sprawiedliwości w rozumieniu przepisów konstytucji.
Choć obserwuję – z uwagi na zawód – pracę SN od kilkunastu lat, to jednak nigdy czegoś podobnego nie doświadczyłam. Nie wiedziałam zatem, czy będę zaraz świadkiem jakiejś pyskówki prawnej na linii prokurator–neosędziowie. Tę trudną sytuację przerwała ostatecznie sędzia przewodnicząca, która zarządziła 15 minut przerwy w rozprawie. A po jej wznowieniu odrzuciła wniosek prokuratora i zaczął się zwykły tryb procedowania sprawy. Oczywiście trudno było oczekiwać, że neosędziowie przyznają, że… nie są sędziami, zakończą rozprawę i po prostu pójdą do domu.
Czytaj więcej
Wykładnia zawarta w wyroku kasatoryjnym, wydanym przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Public...
Ta scena w SN, której byłam świadkiem, jednak mnie dotknęła, i to bardziej jako obywatelkę niż dziennikarkę. Dlaczego? Bo sala rozpraw SN przeistacza się na naszych oczach w scenę teatralną. A widzami tych marnych spektakli jesteśmy niestety właśnie my – obywatele.
W opisywanej sprawie strony akurat nie były obecne, reprezentowali je pełnomocnicy. Ale nietrudno jest wyobrazić sobie sytuację, że powód lub pozwany (albo oboje) zjawiają się, w stanie niepewności oczekują na rozstrzygnięcie swojej sprawy (osobistej lub związanej np. z prowadzonym biznesem, spadkiem, kwestiami rodzinnymi) i nagle są świadkami takiej sceny. Nie zazdroszczę. A ostatecznie i tak pozostają z pytaniem – to w końcu to jest sąd, czy nie jest, czy moja sprawa naprawdę jest rozstrzygnięta, czy nie.
Żeby było jasne, chciałabym, aby zażegnane zostały wszelkie spory prawne wokół neosędziów i wątpliwej konstytucyjnie neo-KRS. Cały czas jednak wierzę, że jest to do osiągnięcia za pomocą dobrej legislacji. W końcu w konstytucji czytamy, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym”. Oby tak pozostało.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chodzi oczywiście o kwestię neosędziów, neonów, niesędziów – czyli osób powołanych do Sądu Najwyższego na podstawie wniosku neo-KRS, określanej tak w związku z wątpliwościami – dodajmy uzasadnionymi – co do legalności jej ukształtowania. Jako dziennikarka miałam okazję „na żywo” przyglądać się, jak w praktyce realizowany jest najnowszy sposób na wykluczenie ich z orzekania.
Okazuje się, że informacja o tym, z kim obywatel ma do czynienia w sądzie, nie jest prawem obywatela.
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Prawidłowe sformułowanie uzasadnienia jest formą budowy autorytetu sądownictwa. Sąd ma w nim przekonać nie tylko...
Zamiast dublować inicjatywy dotyczące sprzedaży, reklamy i promocji alkoholu, warto skoncentrować się na analizi...
Waldemar Żurek właśnie przedstawił projekt ustawy o powrocie do orzekania sędziów, którzy przeszli już w stan sp...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Nie mam przekonania, że działanie w myśl zasady, iż cel uświęca środki oraz nieustanne posługiwanie się argument...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas