Waldemar Żurek szykuje wniosek ws. immunitetu Zbigniewa Ziobry

Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze - potwierdziła Prokuratura Krajowa. Wniosek ma też dotyczyć zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Ziobry.

Publikacja: 28.10.2025 10:49

Zbigniew Ziobro, Waldemar Żurek

Foto: PAP / Andrzej Grygiel, Tomasz Gzell

Dorota Gajos-Kaniewska

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dzisiaj do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ziobro do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, w związku z dostatecznie uzasadnionym podejrzeniem popełnienia 26 przestępstw - poinformowała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego. Jak powiedziała chodzi m.in. o zarzut z art. 258 par 3 kodeksu karnego (kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą). 

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś
Prawo karne
Były wiceminister sprawiedliwości oskarżony ws. Pegasusa

Rola Zbigniewa Ziobry w Funduszu Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro, jako minister sprawiedliwości w rządach PiS, był odpowiedzialny za Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określany także jako Fundusz Sprawiedliwości. To państwowy fundusz celowy. Powstał po to, by pomagać pokrzywdzonym i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę pozbawienia wolności i próbują wrócić do uczciwego życia w społeczeństwie. Zgodnie z prawem środki z funduszu celowego muszą być wydatkowane wyłącznie w zgodzie z celami takiego funduszu. Za działalność Funduszu Sprawiedliwości odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. W 2017 roku PiS dokonał zmian ustawowych, które znacznie rozszerzyły działalność Funduszu poprzez dodanie trzeciego celu, jakim stało się niezdefiniowane pojęcie „przeciwdziałania przyczynom przestępstw”. Otworzyło to furtkę do wydatkowania pieniędzy Funduszu na nawet bardzo odległe od pierwotnych cele. Beneficjentami miały być rozmaite instytucje, fundacje i stowarzyszenie, często bliskie politykom PiS, m.in. szpital, w którym operowany był prezes PiS, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Fundacja Lux Veritatis ojca Rydzyka, Ochotnicze Straże Pożarne, Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat Na Rzecz Nowej Ewangelizacji (orzymała największą dotację), a nawet Koło Gospodyń Wiejskich.

Skala nieprawidłowości wyszła na jaw dzięki taśmom ujawnionym w maju 2024 roku przez Tomasza Mraza. Były dyrektor w ministerstwie sprawiedliwości przez dwa lata nagrywał urzędników i polityków odpowiadających za wydatkowanie środków z państwowego funduszu.

30 stycznia 2024 r. ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar powołał w Prokuraturze Krajowej Zespół Śledczy nr 2, którego celem jest kompleksowe zbadanie prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Media: Prokuratorzy przesłuchali Ziobrę. Chodzi o list od Kaczyńskiego

Osoby Zbigniew Ziobro Waldemar Żurek

