Na ministra (nie)sprawiedliwości spadła krytyka za wyznaczenie zaledwie 10 dni na zgłaszanie uwag do projektu ustawy „segregacyjnej”. Oficjalnie chodzi o projekt ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018–2025.

Zgodnie z regulaminem prac Rady Ministrów w przypadku konsultowania projektów ustawy terminy krótsze niż 21 dni wymagają szczegółowego uzasadnienia. No i uzasadnienie jest: „gonią” nas terminy związane z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 11 listopada 2023 r. w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, który został wydany w procedurze wyroku pilotażowego. Termin jego wykonania przez polski rząd upływa 23 listopada 2025 r. Więc nie ma się co czepiać skrócenia terminu konsultacji. Uzasadnienie przecież jest! A po drugie, co tu jeszcze „konsultować”? Wszystko jasne.

Uchwały KRS w zakresie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN, sądu apelacyjnego, sądu okręgowego, sądu rejonowego i sędziego sądu administracyjnego, zostaną pozbawione mocy prawnej. Z mocy prawa. Ale tą samą mocą zostanie potwierdzony status tych, którzy objęli pierwsze stanowisko sędziowskie albo korzystali z prawa powrotu do zawodu sędziego.

Segregacja sędziów według ministra Waldemara Żurka

Sędziowie mają zostać posegregowani na kilka kategorii: (a) asesorowie w sądach powszechnych powołani na stanowisko sędziego sądu rejonowego; (b) asesorowie w wojewódzkich sądach administracyjnych powołani na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego; (c) referendarze sądowi i asystenci sędziów, którzy zdali egzamin sędziowski i mogli ubiegać się o powołanie na urząd sędziego lub do 21 czerwca 2024 r. powołani zostali na stanowisko sędziego sądu rejonowego; (d) byli sędziowie korzystający z prawa powrotu do wykonywania zawodu; (e) sędziowie ubiegający się o powołanie do pełnienia urzędu sędziego w innym sądzie lub w sądzie wyższego rzędu; (f) ubiegający się o powołanie do pełnienia urzędu sędziego niebędący wcześniej sędziami; (g) ubiegający się o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego niebędący wcześniej sędziami; (h) powołani na stanowisko sędziego, którzy przeszli lub zostali przeniesieni w stan spoczynku.