Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

MON uruchamia powszechne szkolenie wojskowe. Co czeka na chętnych?

Jeszcze w listopadzie ruszą powszechne dobrowolne szkolenia wojskowe. MON zapowiada, że chętne osoby będą mogły zdecydować, w jakim szkoleniu będą chciały uczestniczyć.

Publikacja: 28.10.2025 09:33

MON uruchamia powszechne szkolenie wojskowe. Co czeka na chętnych?

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Przemysław Malinowski

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w poniedziałek podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członka partii dwóch posłów – Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego. Sprawa dotyczy sprzedaży państwowych gruntów w Zabłotni na Mazowszu wiceprezesowi firmy Dawtona, o czym napisał portal Wirtualna Polska. 

Reklama
Reklama

Sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona do prokuratury.

Cezary Tomczyk: Morawiecki miał RARS, Ziobro Fundusz Sprawiedliwości, a Telus Centralny Port Komunikacyjny

– Na pewno jest to słuszny krok – mówił o decyzji Kaczyńskiego wiceszef MON, poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk w Radiu ZET. – PiS, partia konserwatywna, która bardzo często powołuje się na Boga, na patriotyzm, a mam wrażenie, że im więcej Boga i patriotyzmu w tej polityce, tym więcej oni kradną. To jest taka zasłona, taka tarcza – mówił.

– Nie chcę tego trywializować, bo uważam, że sprawa jest bardzo poważna, natomiast mam wrażenie, że tam każdy chciał mieć swoją działkę. Morawiecki chciał mieć swoją działkę i to była Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Działkę chciał mieć pan Ziobro, to był Fundusz Sprawiedliwości i działkę chciał mieć pan Telus i to jest Centralny Port Komunikacyjny – dodał Tomczyk.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Marcin Horała, były pełnomocnik rządu ds. CPK
Transport
Marcin Horała komentuje aferę gruntową. „CPK zachował się prawidłowo”

Będą powszechne szkolenia wojskowe. Ruszą już w listopadzie

Wiceszef MON zapowiedział również, że będą organizowane szkolenia wojskowe dla wszystkich obywateli. – Szkolenia ruszą jeszcze w listopadzie. W tym roku mówimy o programie pilotażowym, w przyszłym roku ruszą pełną parą. Chcemy, by ludzie mieli możliwość wyboru – mogli wybrać szkolenie – jedno z kilku – które ich interesuje  – zapowiedział.

– Podstawowe szkolenie dotyczy bezpieczeństwa, pewnego przeglądu różnych umiejętności, które są w wojsku. Mówimy o szkoleniu z zakresu obrony cywilnej, ale zakresu, który dotyczy Wojska Polskiego, czyli obrona cywilna, ale po stronie obronności. Dzisiaj dużo mówi się o inwestycjach podwójnego zastosowania i trochę tak to wygląda. Nie chodzi o to, że ktoś, kto przychodzi na jeden dzień do wojska, nagle zostanie żołnierzem. Tak nie będzie. By tak się stało, trzeba przejść podstawowe szkolenie, które trwa 28 dni – mówił.

Czytaj więcej

Obrona kraju to nie tylko wyzwanie dla państwa. Jak mogą mu pomóc firmy?
Społeczeństwo
Obrona kraju to nie tylko wyzwanie dla państwa. Jak mogą mu pomóc firmy?

Tomczyk poinformował, że w pierwszej kolejności szkolenia będą skierowane do ludzi, którzy są pełnoletni. – Chcemy, by w ciągu kolejnych miesięcy licealiści też mogli wziąć udział, ponieważ to będą szkolenia bez broni. Będą dotyczyć bezpieczeństwa, infohigieny, medycyny – mówił. Dodał, że szkolenia będą bezpłatne i będą dostępne dla kobiet i mężczyzn. – Większość szkoleń będzie odbywać się na terenie jednostek wojskowych, ale również w obiektach, które należą do ministra obrony narodowej, np. w szpitalach wojskowych lub jednostkach WOT. W przyszłości będziemy budować ten system tak, by wspólnie z szefem MSWiA uruchomić np. Państwową Straż Pożarną – mówił.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Służby Mundurowe Wojsko Osoby Cezary Tomczyk Centralny Port Komunikacyjny Robert Telus

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w poniedziałek podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członka partii dwóch posłów – Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego. Sprawa dotyczy sprzedaży państwowych gruntów w Zabłotni na Mazowszu wiceprezesowi firmy Dawtona, o czym napisał portal Wirtualna Polska. 

Sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona do prokuratury.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Władimir Putin miał na sobie mundur
Wojsko
Rosja przeprowadziła test pocisku o napędzie jądrowym. Władimir Putin: Nikt takiego nie ma
Miejsce odnalezienia szczątków drona zabezpiecza kazachska policja (fot. ilustracyjna)
Wojsko
Eksplozja obcego drona w Kazachstanie. Z jakiego kraju nadleciała maszyna?
Prof. Michał Żmihorski
Wojsko
Czym jest Zielona Tarcza Wschód? Rozmowa z prof. Michałem Żmihorskim, współtwórcą koncepcji
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Rozwój projektów antydronowych w Polsce może przyspieszyć
Wojsko
Rozwój projektów antydronowych w Polsce może przyspieszyć
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie