Prezes PiS Jarosław Kaczyński w poniedziałek podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członka partii dwóch posłów – Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego. Sprawa dotyczy sprzedaży państwowych gruntów w Zabłotni na Mazowszu wiceprezesowi firmy Dawtona, o czym napisał portal Wirtualna Polska.
Sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona do prokuratury.
– Na pewno jest to słuszny krok – mówił o decyzji Kaczyńskiego wiceszef MON, poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk w Radiu ZET. – PiS, partia konserwatywna, która bardzo często powołuje się na Boga, na patriotyzm, a mam wrażenie, że im więcej Boga i patriotyzmu w tej polityce, tym więcej oni kradną. To jest taka zasłona, taka tarcza – mówił.
– Nie chcę tego trywializować, bo uważam, że sprawa jest bardzo poważna, natomiast mam wrażenie, że tam każdy chciał mieć swoją działkę. Morawiecki chciał mieć swoją działkę i to była Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Działkę chciał mieć pan Ziobro, to był Fundusz Sprawiedliwości i działkę chciał mieć pan Telus i to jest Centralny Port Komunikacyjny – dodał Tomczyk.
Wiceszef MON zapowiedział również, że będą organizowane szkolenia wojskowe dla wszystkich obywateli. – Szkolenia ruszą jeszcze w listopadzie. W tym roku mówimy o programie pilotażowym, w przyszłym roku ruszą pełną parą. Chcemy, by ludzie mieli możliwość wyboru – mogli wybrać szkolenie – jedno z kilku – które ich interesuje – zapowiedział.
– Podstawowe szkolenie dotyczy bezpieczeństwa, pewnego przeglądu różnych umiejętności, które są w wojsku. Mówimy o szkoleniu z zakresu obrony cywilnej, ale zakresu, który dotyczy Wojska Polskiego, czyli obrona cywilna, ale po stronie obronności. Dzisiaj dużo mówi się o inwestycjach podwójnego zastosowania i trochę tak to wygląda. Nie chodzi o to, że ktoś, kto przychodzi na jeden dzień do wojska, nagle zostanie żołnierzem. Tak nie będzie. By tak się stało, trzeba przejść podstawowe szkolenie, które trwa 28 dni – mówił.
Tomczyk poinformował, że w pierwszej kolejności szkolenia będą skierowane do ludzi, którzy są pełnoletni. – Chcemy, by w ciągu kolejnych miesięcy licealiści też mogli wziąć udział, ponieważ to będą szkolenia bez broni. Będą dotyczyć bezpieczeństwa, infohigieny, medycyny – mówił. Dodał, że szkolenia będą bezpłatne i będą dostępne dla kobiet i mężczyzn. – Większość szkoleń będzie odbywać się na terenie jednostek wojskowych, ale również w obiektach, które należą do ministra obrony narodowej, np. w szpitalach wojskowych lub jednostkach WOT. W przyszłości będziemy budować ten system tak, by wspólnie z szefem MSWiA uruchomić np. Państwową Straż Pożarną – mówił.
