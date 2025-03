Waldemar Malinowski, prezes OZPSP: „Przyjdzie taki czas, że szpitale powiatowe zaczną ogłaszać upadłość”

- Jeżeli zabraknie tych pieniędzy, to szpitale - dyrektorzy lub organy założycielskie, starostwa - podejmują decyzję o wzięciu kredytów. Tylko my bardzo ściśle współpracujemy ze Związkiem Powiatów Polskich i członkowie Związku, czyli starostowie mówią jasno, że oni już tych pieniędzy też nie mają; że są w klinczu. Także przyjdzie taki czas, że szczególnie szpitale, które są prowadzone w formie spółek samorządowych, zaczną ogłaszać upadłość, no bo jeżeli zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia czy na płatności wymagalne, czyli ZUS, podatki, no to dyrektor czy prezes odpowiedzialny, będzie musiał zgłosić wniosek o upadłość – powiedział szef OZPSP.

Szpitalom powiatowym – uzupełnił – zaczyna też brakować na leczenie, bo „jeżeli szpital przeznacza 80 proc. swoich środków na podwyżki, to 20 proc. to nie jest wystarczająca kwota”.

Szpitale powiatowe chcą kontroli NIK. Chodzi o „nieszczęsny” algorytm z 2022 roku

Waldemar Malinowski poinformował, że Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie kontroli w sprawie algorytmu rozdziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. W praktyce chodzi o to, co decyduje o kwocie, jaką na ten cel otrzymują poszczególne szpitale.

- Ja bym chciał zobaczyć ten algorytm z 2022 roku. Nie możemy się doprosić – powiedział Malinowski. I dodał, że „ten nieszczęsny algorytm (…), ewidentnie skrzywdził szpitale powiatowe”.

- Jak jeden z szpital w Małopolsce dostaje propozycję 0 zł, a dyrektor wyliczył, że potrzebne mu jest 300 tys. zł (na podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia – red.), to coś jest nie tak z tym algorytmem – podkreślił prezes OZPSP.