– Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu była rozwiązaniem formalnoprawnym, które pozwoliło zachęcić adeptów kierunków związanych z ochroną zdrowia do podejmowania studiów i kształcenia się w tym zakresie. Powstrzymała także emigrację medyków za granicę. Dziś jesteśmy w takim momencie, że należy zastanowić się, czy tempo wzrostu wynagrodzeń jest adekwatne do tempa wzrostu dostępności do świadczeń. Myślę, że wszyscy wiemy, że te relacje chyba zostały jednak zachwiane – tłumaczył wówczas prezes NFZ.

Strona społeczna podkreśla jednak, że ustawa podwyżkowa nie tylko zahamowała emigrację medyków, ale także pozwoliła zacząć odbudowywać kadry. –Ludzie byli 20 lat wynagradzani w sposób niegodny. W 2017 r. pielęgniarki i wiele osób z systemu ochrony zdrowia dostawało świadczenie wyrównawcze, bo nie miało płacy na poziomie minimalnej pensji krajowej. Udało nam się ten trend odwrócić. Mamy przyrosty i zadowolenie w grupach pracowniczych. Mamy wzrost liczby fizjoterapeutów oraz niewielki wzrost w grupie pielęgniarek położnych, diagnostów laboratoryjnych. Odbudowujemy kadrę i jedynym pomysłem Ministerstwa Finansów na zmiany systemowe w ochronie zdrowia jest zabranie pieniędzy ludziom, którzy ten system utrzymują i dzięki nim ten system w ogóle jeszcze działa – podkreśla Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Strona społeczna sugeruje, że resort zdrowia powinien poszukać oszczędności w innym miejscu. – Domagaliśmy się na tej sali przeglądu osób zwolnionych z płacenia składki zdrowotnej. Skoro jest zła sytuacja finansowania ochrony zdrowia, to musimy spojrzeć na to globalnie. Może wtedy, gdy byliśmy młodzi i społeczeństwo miało średnią wieku 45 lat, to nie potrzebowaliśmy tych świadczeń tyle, ale w dobie kryzysu finansowego należy przejrzeć te składki zdrowotne i osoby zwolnione. Uważamy, że na przykład możemy zwalniać kombatantów (z płacenia składki zdrowotnej – red.), ale jest wiele grup – sędziowie, prokuratorzy, którzy też zwolnieni są z tej składki, a wydaje nam się, że wynagradzani są też w sposób godny i mogliby opłacać tę składkę. Nawet zwolnienia z umów zlecenia, różne takie rozwiązania, które dał kiedyś rząd, niosą negatywny skutek dla finansów ochrony zdrowia – tłumaczy Krystyna Ptok.

Rozmowy są potrzebne, ale po przygotowaniu się

Pomimo wyjścia w trakcie rozmów, strona społeczna nie zrywa dialogu. – Myśmy złożyli wniosek o przerwę w rozmowach, o ten czas, który będzie potrzebny Ministerstwu Zdrowia, aby zgromadziło potrzebne informacje. Wtedy będziemy mieli o czym rozmawiać – tłumaczy Maria Jolanta Ochman. - Dzisiaj na pytanie, również strony pracodawców, kiedy będą pieniądze, kiedy NFZ zapłaci za nadwykonania, informacja jest taka: „wtedy, kiedy będą pieniądze”. Myślę, że to nie jest poważne podejście ani do pacjentów, ani do pracowników – dodaje.

Wniosek strony społecznej został jednak odrzucony.