– Śledzę sytuację na Bałtyku, widzimy, że jest kolejną domeną wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi z Polską i innymi państwami regionu. To, co dzieje się za sprawą „floty cieni”, używania okrętów do realizacji zadań dronowych, z pewnością niepokoi – powiedział Karol Nawrocki. – Czekamy na analizę naszych wojskowych, takich decyzji nie podejmuje się po słowach prezydenta Zełenskiego, bo to przyniesie efekty społeczne i ekonomiczne – zastrzegł.

Reklama Reklama

– Ale bezpieczeństwo jest oczywiście najważniejsze i to, co dzieje się na Morzu Bałtyckim, a co jest w zainteresowaniu głów państw regionu, jest niepokojące. Jestem przed rozmowami z naszymi wojskowymi i przed rozmowami z (szefem BBN) Sławomirem Cenckiewiczem. (…) Jest zbyt wcześnie, bym składał jakiekolwiek deklaracje w tej kwestii – powiedział.

Prezydent, pytany o zapowiedź największej mobilizacji od lat w Rosji, złożonej przez Władimira Putina, Karol Nawrocki powiedział, że Rosja nie zamierza zaprzestać działań wojennych. – Nie wiemy oczywiście, czy to rozwinie się w kierunku ataku na państwa NATO, ale musimy być do tego gotowi. Ja do tego nawołuję od samego początku, aby być gotowym do potencjalnej wojny, by wygrać pokój – powiedział.