Aktywiści w drodze do Strefy Gazy
Organizatorzy akcji zmierzającej do Gazy z pomocą humanitarną i aktywistami pro-palestyńskimi poinformowali we wtorek wieczorem, że słyszeli eksplozje i widzieli wiele dronów, które atakowały niektóre z ich łodzi, znajdujących się obecnie u wybrzeży Grecji.
„Wiele dronów, zrzucone niezidentyfikowane przedmioty, zakłócenia w łączności i eksplozje słyszalne z wielu łodzi” – poinformowała flotylla Global Sumud, nie dodając jednak, czy były ofiary. „Jesteśmy świadkami tych operacji psychologicznych na własne oczy, ale nie damy się zastraszyć” – przekazano w oświadczeniu.
„Przed chwilą dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod PL banderą, na którym płynę. Wszyscy cali, ale uszkodzony został jeden żagiel. Wzywam rząd PL do ochrony flotylli i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!” - napisał na X poseł KO Franciszek Sterczewski, oznaczając w swoim wpisie premiera Donalda Tuska.
„Do godz. 4:30 odbyło się 13 ataków, na 10 statków, 3 statki są uszkodzone, w tym ten, na którym jestem, który płynie pod polską banderą.” – dodał w kolejnym wpisie opublikowanym w środę nad ranem.
Niemiecka aktywistka na rzecz praw człowieka i członkini flotylli Yasemin Acar powiedziała w nagraniu opublikowanym na Instagramie, że zaatakowano pięć statków.
– Przewozimy wyłącznie pomoc humanitarną – powiedziała. – Nie mamy broni. Nie stanowimy zagrożenia dla nikogo. To Izrael zabija tysiące ludzi i głodzi całą populację – dodała. We wcześniejszym nagraniu Acar przekazała, że aktywiści „zauważyli 15–16 dronów”, a ich radia zostały zakłócone, ponieważ słychać było głośną muzykę.
Jeden z filmów opublikowanych na oficjalnej stronie flotylli na Instagramie pokazuje eksplozję, która miała zostać zarejestrowana w nocy ze statku Spectre.
W innym filmie opublikowanym, brazylijski aktywista Thiago Avila powiedział, że cztery statki zostały „zaatakowane przez drony rzucające urządzenia”, tuż przed kolejną eksplozją słyszalną w tle. Flotylla Global Sumud wypłynęła z Barcelony na początku tego miesiąca, aby przełamać izraelską blokadę Strefy Gazy i dostarczyć pomoc humanitarną do Palestyńczyków. Obecnie liczy 51 statków, z których większość znajduje się u wybrzeży Krety.
Flotylla była już celem dwóch podejrzanych ataków dronów w Tunezji, gdzie jej łodzie zakotwiczyły przed wznowieniem podróży w kierunku Strefy Gazy. Wśród uczestników znajduje się aktywistka ekologiczna Greta Thunberg.
W poniedziałek Izrael oświadczył, że nie pozwoli łodziom dotrzeć do Strefy Gazy. W czerwcu i lipcu Izrael zablokował dwie wcześniejsze próby dotarcia aktywistów do Strefy Gazy drogą morską.
