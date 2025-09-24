Rzeczpospolita
Wydarzenia
Aktywiści płyną z pomocą do Strefy Gazy. Zaatakowały ich drony

We wtorek późnym wieczorem aktywiści zmierzającej do Strefy Gazy zostali zaatakowani przez wiele dronów, zrzucających niezidentyfikowane obiekty. Osoby znajdujące się na pokładach jednostek wchodzących w skład flotylli, w tym znana aktywistka Greta Thunberg i poseł KO Franciszek Sterczewski, przewożą pomoc humanitarną, mając nadzieję, że uda im się przełamać blokadę morską Strefy Gazy ustanowioną przez Izrael.

Publikacja: 24.09.2025 11:21

Aktywiści w drodze do Strefy Gazy

Aktywiści w drodze do Strefy Gazy

Foto: REUTERS/Zoubeir Souissi

Przemysław Malinowski

Organizatorzy akcji zmierzającej do Gazy z pomocą humanitarną i aktywistami pro-palestyńskimi poinformowali we wtorek wieczorem, że słyszeli eksplozje i widzieli wiele dronów, które atakowały niektóre z ich łodzi, znajdujących się obecnie u wybrzeży Grecji.

„Wiele dronów, zrzucone niezidentyfikowane przedmioty, zakłócenia w łączności i eksplozje słyszalne z wielu łodzi” – poinformowała flotylla Global Sumud, nie dodając jednak, czy były ofiary. „Jesteśmy świadkami tych operacji psychologicznych na własne oczy, ale nie damy się zastraszyć” – przekazano w oświadczeniu.

Pomoc humanitarna płynie do Strefy Gazy. Wśród aktywistów Franciszek Sterczewski i Greta Thunberg

„Przed chwilą dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod PL banderą, na którym płynę. Wszyscy cali, ale uszkodzony został jeden żagiel. Wzywam rząd PL do ochrony flotylli i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!” - napisał na X poseł KO Franciszek Sterczewski, oznaczając w swoim wpisie premiera Donalda Tuska.

„Do godz. 4:30 odbyło się 13 ataków, na 10 statków, 3 statki są uszkodzone, w tym ten, na którym jestem, który płynie pod polską banderą.” – dodał w kolejnym wpisie opublikowanym w środę nad ranem.

Niemiecka aktywistka na rzecz praw człowieka i członkini flotylli Yasemin Acar powiedziała w nagraniu opublikowanym na Instagramie, że zaatakowano pięć statków.

– Przewozimy wyłącznie pomoc humanitarną – powiedziała. – Nie mamy broni. Nie stanowimy zagrożenia dla nikogo. To Izrael zabija tysiące ludzi i głodzi całą populację – dodała. We wcześniejszym nagraniu Acar przekazała, że aktywiści „zauważyli 15–16 dronów”, a ich radia zostały zakłócone, ponieważ słychać było głośną muzykę.

Jeden z filmów opublikowanych na oficjalnej stronie flotylli na Instagramie pokazuje eksplozję, która miała zostać zarejestrowana w nocy ze statku Spectre.

W innym filmie opublikowanym, brazylijski aktywista Thiago Avila powiedział, że cztery statki zostały „zaatakowane przez drony rzucające urządzenia”, tuż przed kolejną eksplozją słyszalną w tle. Flotylla Global Sumud wypłynęła z Barcelony na początku tego miesiąca, aby przełamać izraelską blokadę Strefy Gazy i dostarczyć pomoc humanitarną do Palestyńczyków. Obecnie liczy 51 statków, z których większość znajduje się u wybrzeży Krety.

Izrael blokuje pomoc dostarczaną do Strefy Gazy drogą morską

Flotylla była już celem dwóch podejrzanych ataków dronów w Tunezji, gdzie jej łodzie zakotwiczyły przed wznowieniem podróży w kierunku Strefy Gazy. Wśród uczestników znajduje się aktywistka ekologiczna Greta Thunberg.

W poniedziałek Izrael oświadczył, że nie pozwoli łodziom dotrzeć do Strefy Gazy. W czerwcu i lipcu Izrael zablokował dwie wcześniejsze próby dotarcia aktywistów do Strefy Gazy drogą morską.

