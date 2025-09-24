Organizatorzy akcji zmierzającej do Gazy z pomocą humanitarną i aktywistami pro-palestyńskimi poinformowali we wtorek wieczorem, że słyszeli eksplozje i widzieli wiele dronów, które atakowały niektóre z ich łodzi, znajdujących się obecnie u wybrzeży Grecji.

„Wiele dronów, zrzucone niezidentyfikowane przedmioty, zakłócenia w łączności i eksplozje słyszalne z wielu łodzi” – poinformowała flotylla Global Sumud, nie dodając jednak, czy były ofiary. „Jesteśmy świadkami tych operacji psychologicznych na własne oczy, ale nie damy się zastraszyć” – przekazano w oświadczeniu.

Pomoc humanitarna płynie do Strefy Gazy. Wśród aktywistów Franciszek Sterczewski i Greta Thunberg

„Przed chwilą dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod PL banderą, na którym płynę. Wszyscy cali, ale uszkodzony został jeden żagiel. Wzywam rząd PL do ochrony flotylli i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!” - napisał na X poseł KO Franciszek Sterczewski, oznaczając w swoim wpisie premiera Donalda Tuska.

„Do godz. 4:30 odbyło się 13 ataków, na 10 statków, 3 statki są uszkodzone, w tym ten, na którym jestem, który płynie pod polską banderą.” – dodał w kolejnym wpisie opublikowanym w środę nad ranem.