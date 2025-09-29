Po spadku dzietności o 1,6 proc. w porównaniu do 2023 roku obecnie na jedną kobietę w wieku produkcyjnym przypada w Kanadzie 1,25 dziecka. Oznacza to, że Kanada dołączyła do państw z „ultraniską dzietnością”, w których wskaźnik dzietności wynosi poniżej 1,3 (inne państwa należące do tej grupy to m.in. Szwajcaria, Luksemburg, Finlandia, Włochy, Japonia, Singapur i Korea Południowa – w dwóch ostatnich krajach poziom dzietności spadł poniżej 1). W Polsce dzietność w 2024 roku była jeszcze niższa niż w Kanadzie i wyniosła ok. 1,11.

Kanada: W latach 50. dzietność wynosiła niemal 4

By zastąpić prostą zastępowalność pokoleń, a więc by populacja danego kraju nie zmniejszała się (nie uwzględniając imigracji), dzietność powinna wynosić 2,1.

Dzietność w Kanadzie spadała systematycznie od kilkudziesięciu lat, po tym jak osiągnęła swój szczytowy poziom pod koniec lat 50. Wówczas na jedną kobietę w wieku rozrodczym przypadało blisko czworo dzieci.

Z raportu opublikowanego w 2024 roku przez kanadyjski urząd statystyczny wynika, że do najbardziej gwałtownego spadku dzietności doszło między 1960 a 1975 rokiem, gdy w Kanadzie doszło do ułatwienia dostępu do środków antykoncepcyjnych i aborcji.