Aktualizacja: 29.09.2025 07:20 Publikacja: 29.09.2025 06:18
Zachód zamienił się kompletnie w scenę wewnętrznej, domowej wojny skrajnej lewicy ze skrajną prawicą, która – jak pokazuje mord na Charliem Kirku – nie stroni już od krwawej przemocy. Na zdjęciu Erika Kirk, wdowa po Charliem Kirku, obok prezydenta USA Donalda Trumpa podczas uroczystości żałobnej ku czci zamordowanego, na stadionie w Glendale w Arizonie.
Foto: REUTERS/Daniel Cole
Widzimy przyspieszający rozkład sceny politycznej w państwach europejskiego Zachodu, w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji, upadek gospodarczy Europy, tożsamościową degrengoladę jej społeczeństw, obejmującą także nas, Polaków. Obserwujemy również stan wojny domowej w USA i egzystencjalne zagrożenia Zachodu ze strony agresywnych, azjatyckich imperiów. A przecież istnieje program, który mógłby ten proces dezintegracji i upadku Zachodu zatrzymać i pozwoliłby odbudować jego siły.
Jeszcze 30 lat temu ten program był dla wielu intelektualną i polityczną oczywistością, jedyną sensowną drogą, którą Zachód powinien był pójść po upadku komunizmu. Niestety dzisiaj w obliczu kulturowych wojen jest wręcz niewyobrażalny. Tragiczne jest również to, że z punktu widzenia geopolitycznych zagrożeń dla Zachodu jest to jedyny program, który pozwoliłby zebrać siły i dokonać wewnętrznej mobilizacji.
Czytaj więcej
Najgłębszego namysłu wymaga dziś samo przetrwanie gatunku ludzkiego oraz to, co można zrobić, w n...
Ten program to połączenie ze sobą starego, dobrego liberalizmu zbudowanego na wolności i odpowiedzialności z konserwatywną wiarą w siłę norm wypływających z kultury, tradycji i ludzkiej natury. Dlaczego ten sojusz liberalizmu i konserwatyzmu brzmi dzisiaj jak jakaś kompletna intelektualna ramota? Zachód zamienił się kompletnie w scenę wewnętrznej, domowej wojny skrajnej lewicy ze skrajną prawicą, która zatruwa nasze umysły, pogrąża w chaosie przestrzeń publiczną, niszczy porządek polityczny i – jak pokazuje mord na Charliem Kirku – nie stroni już od krwawej przemocy.
Jak do tego doszło? Nie wiem, jak w przyszłości historycy będą opisywać ostatnie 35 lat po końcu zimnej wojny. Jednak w tym czasie w historii Zachodu najdonioślejszym wydarzeniem było zawarcie systemowego sojuszu między zwycięskim globalnym liberalizmem i nową, radykalną kulturową lewicą. Ten sojusz oparty został nie tylko na pragnieniu zdobycia nieograniczonej niczym władzy nad ludźmi w gospodarce, kulturze i polityce. Ufundował go także wspólnie rozpoznany śmiertelny wróg, mianowicie konserwatyzm. Walka z nim i zniszczenie go stały się podstawową racją nowego wspaniałego, postępowego świata.
To sojusz globalnego liberalizmu z kulturową lewicą doprowadził Zachód i Europę do stanu, w którym dzisiaj wszyscy się znaleźliśmy. Program, by temu zaradzić, jest oczywisty. Jednak być może nowe ideologie i nienawiść tak zatruły nasze umysły, że nie potrafimy już z tej drogi zawrócić.
Marek A. Cichocki
Współprowadzący podcast „Niemcy w ruinie?”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Widzimy przyspieszający rozkład sceny politycznej w państwach europejskiego Zachodu, w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji, upadek gospodarczy Europy, tożsamościową degrengoladę jej społeczeństw, obejmującą także nas, Polaków. Obserwujemy również stan wojny domowej w USA i egzystencjalne zagrożenia Zachodu ze strony agresywnych, azjatyckich imperiów. A przecież istnieje program, który mógłby ten proces dezintegracji i upadku Zachodu zatrzymać i pozwoliłby odbudować jego siły.
Ta jedna historia o odrzuconym przez warszawską Platformę Obywatelską projekcie Rafała Trzaskowskiego skupia jak...
Nie możemy znów wejść na grabie i stracić, być może ostatnią, szansę na uwolnienie dziennikarza i działacza mnie...
W 2025 roku nie ufa sądom już 57 proc. obywateli. Polityczny impas między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem...
W dniu wyborów prezydenckich zrozumiałam, jakim błogosławieństwem jest pracować w medium nietożsamościowym.
Niemcy nie mogą pewnie uwierzyć w swoje szczęście Czyżby nie rozumiał tego prezydent Karol Nawrocki, który przed...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas