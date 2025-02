Co łączy skrajną prawicę w Austrii i Niemczech?

Dzisiaj jest to wykluczone, lecz partia Alice Weidel, z programem niemal identycznym do austriackich wolnościowców, liczy na taki rozwój wydarzeń jak w sąsiedniej Austrii. Alternatywie dla Niemiec (AfD), głoszącej hasła reemigracji cudzoziemców, sprzyja seria zamachów z udziałem imigrantów.

Takich jak w Solingen, Magdeburgu, Aschaffenburgu czy czwartkowy atak w Monachium. W tłum demonstrujących członków związku zawodowego wjechał imigrant z Afganistanu. Rannych zostało 28 osób, w tym kilka ciężko. Urodzony w Kabulu Afgańczyk miał status uchodźcy i ubiegał się o azyl. Zgodnie z programem AfD oraz postulatami zmian w prawie imigracyjnym CDU/CSU sprawca czwartkowego zamachu musiałby zostać deportowany. Nie bez znaczenia jest miejsce wydarzenia, gdyż w stolicy Bawarii rozpoczyna się w piątek słynna Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa z udziałem prominentnych polityków z wiceprezydentem USA na czele.

FPÖ i AfD – takie same w sprawach migracji i Rosji. Sprzyja im niezadowolenie z obecnych rządów w Austrii i Niemczech

Program antyimigracyjny jest także fundamentem austriackich wolnościowców z FPÖ, „siostrzanego” ugrupowania AfD. Obie partie łączy nie tylko skrajnie prawicowa ideologia, lecz także bardzo konkretne propozycje programowe.

Funkcjonują w krajach, które przeżywają podobną zapaść gospodarczą i gdzie nastroje antymigracyjne są na wznoszącej. W obu rośnie niezadowolenie z dotychczasowych rządów, co sprzyja przesuwaniu się środka sceny politycznej mocno na prawo. Oba ugrupowania należą do obozu proputinowskiego i oba utrzymują bliskie więzi z Viktorem Orbánem podważającym jedność UE. Mimo współpracy z Orbánem AfD nie należy do utworzonej przez niego frakcji w Parlamencie Europejskim, Patrioci dla Europy, ze względu na sprzeciw francuskiego Zjednoczenia Narodowego, partii Marine Le Pen. Niemieccy prawicowi radykałowie mają własną frakcję – Europę Suwerennych Narodów.