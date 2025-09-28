Rzeczpospolita
Co najmniej jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych w ataku na kościół mormonów w Grand Blanc w stanie Michigan. Sprawcą był 40-letni mężczyzna, który wjechał pojazdem w budynek, a następnie otworzył ogień.

Publikacja: 28.09.2025 20:19

Foto: REUTERS/Rebecca Cook

Ada Michalak

W miejscowości Grand Blanc w amerykańskim stanie Michigan doszło do tragicznego zdarzenia – w świątyni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uzbrojony napastnik otworzył ogień do zgromadzonych wiernych. Jak poinformowała policja, w wyniku ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a dziewięć kolejnych zostało rannych. Sprawcą okazał się 40-letni mężczyzna.

Czytaj więcej

Radiowóz na miejscu strzelaniny w Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w Dallas
Przestępczość
Strzelanina w biurze Urzędu Celno-Imigracyjnego w Dallas

Tragedia w Grand Blanc. Strzelanina w kościele mormonów 

Stacja BNO News przekazała, że w niedzielę po południu uzbrojony napastnik pojawił się w okolicy kościoła w Grand Blanc i otworzył ogień wewnątrz budynku. Według doniesień medialnych, świątynia stanęła w ogniu. „Pożar został już opanowany” – przekazali jednak przedstawiciele lokalnych służb.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać gęsty dym unoszący się nad miejscem tragedii. Amerykańskie media informują, że w chwili wybuchu ognia w kościele uwięzionych było wiele osób, a sytuacja zmusiła służby do ogłoszenia alarmu.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele policji potwierdzili, że napastnik wjechał pojazdem w budynek, a następnie otworzył ogień do zgromadzonych. „Sprawca został unieszkodliwiony” – przekazały władze. Na razie nie ujawniono stanu zdrowia rannych.

Świadkowie tragedii relacjonowali zdarzenie, wyjaśniając, że 40-letni mężczyzna najpierw staranował kościół samochodem, a dopiero później otworzył ogień.

Na miejscu tragedii pracują liczne jednostki policji oraz agenci FBI, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie ataku.

Czytaj więcej

Funkcjonariusze organów ścigania przed kościołem Zwiastowania po masowej strzelaninie w Minneapolis
Przestępczość
Strzelanina w Minneapolis. Napastnik strzelał do dzieci w kościele

Donald Trump o ataku na kościół w Michigan: Epidemia przemocy musi się zakończyć

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się już prezydent USA Donald Trump. „Zostałem poinformowany o straszliwej strzelaninie, która miała miejsce w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Grand Blanc w stanie Michigan. FBI natychmiast przybyło na miejsce zdarzenia i poprowadzi federalne śledztwo, zapewniając pełne wsparcie władzom stanowym i lokalnym. Podejrzany nie żyje, ale wciąż wiele pozostaje do wyjaśnienia” – napisał amerykański przywódca we wpisie opublikowanym na należącej do niego platformie The Social Truth.

Trump podkreślił, że „wygląda na to, że to kolejny celowy atak na chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Administracja Trumpa będzie informować opinię publiczną na bieżąco, jak zawsze. Tymczasem módlcie się za ofiary i ich rodziny. Ta epidemia przemocy w naszym kraju musi się natychmiast zakończyć!” – zaznaczył prezydent USA.

Źródło: rp.pl

