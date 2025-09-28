W miejscowości Grand Blanc w amerykańskim stanie Michigan doszło do tragicznego zdarzenia – w świątyni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich uzbrojony napastnik otworzył ogień do zgromadzonych wiernych. Jak poinformowała policja, w wyniku ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a dziewięć kolejnych zostało rannych. Sprawcą okazał się 40-letni mężczyzna.

Tragedia w Grand Blanc. Strzelanina w kościele mormonów

Stacja BNO News przekazała, że w niedzielę po południu uzbrojony napastnik pojawił się w okolicy kościoła w Grand Blanc i otworzył ogień wewnątrz budynku. Według doniesień medialnych, świątynia stanęła w ogniu. „Pożar został już opanowany” – przekazali jednak przedstawiciele lokalnych służb.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać gęsty dym unoszący się nad miejscem tragedii. Amerykańskie media informują, że w chwili wybuchu ognia w kościele uwięzionych było wiele osób, a sytuacja zmusiła służby do ogłoszenia alarmu.