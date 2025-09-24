Rzeczpospolita
Strzelanina w biurze Urzędu Celno-Imigracyjnego w Dallas

Są zabici i ranni po ostrzelaniu przez snajpera biura amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE) w Dallas. Sprawca strzelaniny nie żyje.

Publikacja: 24.09.2025 15:43

(fot. ilustracyjna)

Artur Bartkiewicz

Z informacji podawanych przez media wynika, że policja otrzymała informację o strzelaninie o godzinie 7.30 czasu lokalnego (14.30 czasu polskiego). Policja z Dallas poinformowała z kolei, że otrzymała zgłoszenie wcześniej, o 6.40 (13.40 czasu polskiego). 

J.D. Vance komentuje strzelaninę w Dallas: Ataki na funkcjonariuszy muszą się skończyć

Szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem napisała w serwisie X, że jest wielu zabitych i rannych. Poinformowała też, że sprawca strzelaniny nie żyje. Z jej wpisu wynika, że napastnik popełnił samobójstwo. 

„Chociaż nie znamy jeszcze motywu, wiemy, że nasza służba celno-imigracyjna mierzy się z bezprecedensowymi aktami przemocy. To musi się skończyć” – dodała Noem. 

„Obsesyjne ataki na funkcjonariuszy prawa, zwłaszcza służby celno-imigracyjnej, muszą się skończyć. Modlę się za wszystkich, którzy ucierpieli w tym ataku i za ich rodziny” – napisał z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance. 

Policja: Napastnik strzelał z dachu budynku sąsiadującego z budynkiem rządowym

Ciało sprawcy strzelaniny miało zostać znalezione na dachu budynku znajdującego się w pobliżu zaatakowanego biura – podaje związana z telewizją ABC stacja telewizyjna WFAA. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mieliśmy do czynienia z atakiem snajpera – poinformował p.o. dyrektora ICE Todd Lyons w rozmowie z CNN. 

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Praca
Donald Trump: Firmy zapłacą 100 tysięcy dolarów rocznie za wykwalifikowanego cudzoziemca

Policja z Dallas potwierdziła w serwisie X, że ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzany otworzył ogień do budynku rządowego z sąsiedniego budynku. Z wpisu Departamentu Policji z Dallas w serwisie X wynika, że dwie osoby, z ranami postrzałowymi, trafiły do szpitala. Jedna osoba nie żyje (nie wiadomo, czy chodzi o sprawcę). 

– To mogli być pracownicy, to mogły być osoby odwiedzające placówkę, to mogli być zatrzymani (imigranci) – mówił Lyons pytany o to, kim są ofiary snajpera. 

AP przypomina, że w lipcu doszło do dwóch ataków na funkcjonariuszy w Teksasie. 4 lipca w areszcie dla nielegalnych imigrantów w Teksasie w szyję został postrzelony policjant. W związku z ostrzelaniem placówki w Alvarado oskarżono 11 osób.

Z kolei 7 lipca mężczyzna uzbrojony w karabin szturmowy wystrzelił kilkadziesiąt nabojów w stronę agentów federalnych, którzy opuszczali placówkę straży granicznej w mieście McAllen. Napastnik, Ryan Louis Mosqueda, ranił policjanta, który przybył na miejsce strzelaniny, zanim sam został zastrzelony. 

Przestępczość Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Dallas

