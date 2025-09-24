Aktualizacja: 24.09.2025 16:20 Publikacja: 24.09.2025 15:43
(fot. ilustracyjna)
Foto: Adobe Stock
Z informacji podawanych przez media wynika, że policja otrzymała informację o strzelaninie o godzinie 7.30 czasu lokalnego (14.30 czasu polskiego). Policja z Dallas poinformowała z kolei, że otrzymała zgłoszenie wcześniej, o 6.40 (13.40 czasu polskiego).
Szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem napisała w serwisie X, że jest wielu zabitych i rannych. Poinformowała też, że sprawca strzelaniny nie żyje. Z jej wpisu wynika, że napastnik popełnił samobójstwo.
„Chociaż nie znamy jeszcze motywu, wiemy, że nasza służba celno-imigracyjna mierzy się z bezprecedensowymi aktami przemocy. To musi się skończyć” – dodała Noem.
„Obsesyjne ataki na funkcjonariuszy prawa, zwłaszcza służby celno-imigracyjnej, muszą się skończyć. Modlę się za wszystkich, którzy ucierpieli w tym ataku i za ich rodziny” – napisał z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance.
Ciało sprawcy strzelaniny miało zostać znalezione na dachu budynku znajdującego się w pobliżu zaatakowanego biura – podaje związana z telewizją ABC stacja telewizyjna WFAA. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mieliśmy do czynienia z atakiem snajpera – poinformował p.o. dyrektora ICE Todd Lyons w rozmowie z CNN.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump ogłosił nową, olbrzymią opłatę, która będzie obowiązywać osoby ubiegaj...
Policja z Dallas potwierdziła w serwisie X, że ze wstępnych ustaleń wynika, że podejrzany otworzył ogień do budynku rządowego z sąsiedniego budynku. Z wpisu Departamentu Policji z Dallas w serwisie X wynika, że dwie osoby, z ranami postrzałowymi, trafiły do szpitala. Jedna osoba nie żyje (nie wiadomo, czy chodzi o sprawcę).
– To mogli być pracownicy, to mogły być osoby odwiedzające placówkę, to mogli być zatrzymani (imigranci) – mówił Lyons pytany o to, kim są ofiary snajpera.
AP przypomina, że w lipcu doszło do dwóch ataków na funkcjonariuszy w Teksasie. 4 lipca w areszcie dla nielegalnych imigrantów w Teksasie w szyję został postrzelony policjant. W związku z ostrzelaniem placówki w Alvarado oskarżono 11 osób.
Z kolei 7 lipca mężczyzna uzbrojony w karabin szturmowy wystrzelił kilkadziesiąt nabojów w stronę agentów federalnych, którzy opuszczali placówkę straży granicznej w mieście McAllen. Napastnik, Ryan Louis Mosqueda, ranił policjanta, który przybył na miejsce strzelaniny, zanim sam został zastrzelony.
Więcej informacji wkrótce
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z informacji podawanych przez media wynika, że policja otrzymała informację o strzelaninie o godzinie 7.30 czasu lokalnego (14.30 czasu polskiego). Policja z Dallas poinformowała z kolei, że otrzymała zgłoszenie wcześniej, o 6.40 (13.40 czasu polskiego).
80-letni Rodrigo Duterte, były prezydent Filipin, został oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości przez Międzyna...
Jak poinformowały stację NBC News organy ścigania, przeszukano dom w Los Angeles, położony w dzielnicy, w której...
Litewskie władze poinformowały o zatrzymaniu grupy osób podejrzewanych o organizację serii eksplozji w różnych k...
Z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej, złodzieje ukradli złoto o wartości 600 000 euro. To kolejny z serii na...
Niemiecki podejrzany w sprawie zaginięcia trzyletniej Maddie McCann w Portugalii w 2007 r. wyszedł z więzienia....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas