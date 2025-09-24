Z informacji podawanych przez media wynika, że policja otrzymała informację o strzelaninie o godzinie 7.30 czasu lokalnego (14.30 czasu polskiego). Policja z Dallas poinformowała z kolei, że otrzymała zgłoszenie wcześniej, o 6.40 (13.40 czasu polskiego).

J.D. Vance komentuje strzelaninę w Dallas: Ataki na funkcjonariuszy muszą się skończyć

Szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem napisała w serwisie X, że jest wielu zabitych i rannych. Poinformowała też, że sprawca strzelaniny nie żyje. Z jej wpisu wynika, że napastnik popełnił samobójstwo.

„Chociaż nie znamy jeszcze motywu, wiemy, że nasza służba celno-imigracyjna mierzy się z bezprecedensowymi aktami przemocy. To musi się skończyć” – dodała Noem.

„Obsesyjne ataki na funkcjonariuszy prawa, zwłaszcza służby celno-imigracyjnej, muszą się skończyć. Modlę się za wszystkich, którzy ucierpieli w tym ataku i za ich rodziny” – napisał z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance.