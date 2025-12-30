Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zasady dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej wchodzą w życie 1 stycznia 2026 r.?

W jaki sposób ułatwiono dostęp do porad prawnych dla osób z niepełnosprawnościami?

Jakie kryteria należy spełnić, aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zdalnie?

Jakie formy kontaktu można wybrać, aby uzyskać pomoc prawną?

O nowych zasadach udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przypomina we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości. Wprowadziło je rozporządzenie MS z 13 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które ukazało się w Dzienniku Ustaw 17 grudnia.

Reklama Reklama

Dla kogo zdalna nieodpłatna pomoc prawna?

Dostęp do zdalnej pomocy prawnej za darmo będą miały osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w powiatowym punkcie nieodpłatnej pomocy osobiście, a także osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. Będą one miały zapewniony przez cały rok, bez ograniczenia do stanów nadzwyczajnych, dostęp zdalny do porad przez telefon, e-mail lub wideorozmowę poprzez komunikator internetowy.

Wyboru formy kontaktu będzie można dokonać przy zgłoszeniu. Osoba spełniająca kryteria do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnika wskaże preferowaną metodę – stacjonarną lub zdalną. W szczególnych sytuacjach może wskazać dostępne środki zdalne i uzasadnić wizytę poza punktem nieodpłatnej pomocy. Dla porad udzielanych zdalnie wystarczy ustna deklaracja o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej pomocy. W przypadku wizyty stacjonarnej wymagana jest deklaracja w formie pisemnej.