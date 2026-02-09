Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy w zasadniczej części wyrok sądu pierwszej instancji. Zmieniono jedynie kwalifikację dotyczącą podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie zastosowania środka zabezpieczającego w postaci terapii uzależnień wobec Katarzyny R.

Reklama Reklama

Co wydarzyło się w sierpniu 2022 r. na ulicy Lelewela w Słupsku

Wyrok dotyczy zdarzeń z 5 sierpnia 2022 r. Późnym wieczorem na ul. Lelewela w Słupsku dwaj mężczyźni mieli zostać zaatakowani ostrym narzędziem przez pijaną kobietę. Jeden z nich został ranny w szyję i brzuch, drugi w pośladek. Napastniczka uciekła samochodem z miejsca zdarzenia. Nie odjechała jednak daleko, uderzyła autem w śmietnik i płot, po czym opuściła samochód. Podczas zatrzymania przez policję kobieta stawiała opór. Funkcjonariuszy obrzucała wyzwiskami, szarpała się, kopała, a jednego z policjantów uderzyła głową w twarz.

Prokuratura żądała łącznej kary 12 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczenia środka zapobiegawczego w postaci terapii uzależnień, kwoty 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na 4 lata oraz zasądzenia kosztów procesu i opłaty. Obrońcy Katarzyny R. chcieli uniewinnienia oskarżonej od trzech zarzutów, w tym przestępstwa usiłowania zabójstwa. Przekonywali, iż ich klientka działała w obronie własnej. Prawnicy nie kwestionowali jedynie popełnienia czynu przeciwko policjantom.

W kwietniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Słupsku uznał Katarzynę R. za winną i skazał ją na 10 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo sędzia Agnieszka Niklas-Bibik zarządziła wobec oskarżonej terapię uzależnień i opiekę psychiatryczną oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na cztery lata. Nakazała również zapłatę świadczenia w wysokości pięciu tysięcy złotych na rzecz fundacji leczącej uzależnienia.