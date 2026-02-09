Aktualizacja: 09.02.2026 15:45 Publikacja: 09.02.2026 13:20
Katarzyna R. na sali Sądu Okręgowego w Słupsku
Foto: PAP/Piotr Kowala
Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy w zasadniczej części wyrok sądu pierwszej instancji. Zmieniono jedynie kwalifikację dotyczącą podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie zastosowania środka zabezpieczającego w postaci terapii uzależnień wobec Katarzyny R.
Wyrok dotyczy zdarzeń z 5 sierpnia 2022 r. Późnym wieczorem na ul. Lelewela w Słupsku dwaj mężczyźni mieli zostać zaatakowani ostrym narzędziem przez pijaną kobietę. Jeden z nich został ranny w szyję i brzuch, drugi w pośladek. Napastniczka uciekła samochodem z miejsca zdarzenia. Nie odjechała jednak daleko, uderzyła autem w śmietnik i płot, po czym opuściła samochód. Podczas zatrzymania przez policję kobieta stawiała opór. Funkcjonariuszy obrzucała wyzwiskami, szarpała się, kopała, a jednego z policjantów uderzyła głową w twarz.
Prokuratura żądała łącznej kary 12 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczenia środka zapobiegawczego w postaci terapii uzależnień, kwoty 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na 4 lata oraz zasądzenia kosztów procesu i opłaty. Obrońcy Katarzyny R. chcieli uniewinnienia oskarżonej od trzech zarzutów, w tym przestępstwa usiłowania zabójstwa. Przekonywali, iż ich klientka działała w obronie własnej. Prawnicy nie kwestionowali jedynie popełnienia czynu przeciwko policjantom.
W kwietniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Słupsku uznał Katarzynę R. za winną i skazał ją na 10 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo sędzia Agnieszka Niklas-Bibik zarządziła wobec oskarżonej terapię uzależnień i opiekę psychiatryczną oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na cztery lata. Nakazała również zapłatę świadczenia w wysokości pięciu tysięcy złotych na rzecz fundacji leczącej uzależnienia.
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Słupsku skazał adwokat Katarzynę R. na ponad 10 lat więzienia za usiłowanie zabójs...
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Czy faktury w KSeF można brać na kogo się chce, jeśli znamy jego NIP? Namawiają do tego krytycy nowego systemu i...
Adwokat Zbigniewa Ziobry zapowiada skierowanie na tę decyzję zażalenia do Sądu Okręgowego. To jednak nie wstrzym...
Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o zwróceniu się do prokuratury o rozważenie ujęcia na gorącym uczynku sędzi...
Gminy nie będą już mogły uciekać się do sztuczek, by zaniżać liczbę chętnych na mieszkania komunalne. Zmiany w p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas