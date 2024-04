Adwokatka ze Słupska skazana na 10 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa

Jak podaje portal tvn24.pl, sędzia Agnieszka Niklas-Bibik z Sądu Okręgowego w Słupsku uznała 41-letnią adwokatkę Katarzynę R. za winną i skazała ją na 10 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo zarządziła wobec oskarżonej terapię uzależnień i opiekę psychiatryczną oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na cztery lata. Kobieta ma także zapłacić świadczenie w wysokości pięciu tysięcy złotych na rzecz fundacji leczącej uzależnienia.

Reklama

- Niewątpliwie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie byli bezpośredni świadkowie zdarzeń. Dodatkowo funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery, co także było istotnym dowodem — uzasadniła sędzia Niklas-Bibik.

Co wydarzyło się 5 sierpnia na ul. Lelewela w Słupsku

Przypomnijmy, iż wyrok dotyczy zdarzeń z 5 sierpnia 2022 roku. Późnym wieczorem na ul. Lelewela w Słupsku dwaj mężczyźni mieli zostać zaatakowani ostrym narzędziem przez pijaną kobietę. Jeden z nich został ranny w szyję i brzuch, drugi w pośladek. Napastniczka uciekła samochodem z miejsca zdarzenia. Nie odjechała jednak daleko, uderzyła autem w śmietnik i płot, po czym opuściła samochód. Po jej zatrzymaniu przez policję okazało się, że jest nią słupska adwokat, Katarzyna R.

Prokuratura żądała łącznej kary 12 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczenia środka zapobiegawczego w postaci terapii uzależnień, kwoty 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na 4 lata oraz zasądzenia kosztów procesu i opłaty. W ocenie prokuratora materiał dowodowy wskazuje, że narzędziem przestępstwa był nóż, oskarżona zadała ciosy z dość znaczną siłą w newralgiczne narządy. Długość noża pozwoliłaby przebić szyję na wylot.

Obrońcy Katarzyny R. zażądali uniewinnienia oskarżonej od trzech zarzutów, w tym przestępstwa usiłowania zabójstwa. Nie kwestionowali tylko popełnienia czynu przeciwko policjantom. W ocenie obrony „oskarżenie opiera się na hipotezach i domniemaniach”. - Obrona jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest silniejsza niż atak. Ona działała w obronie koniecznej, to ona jest ofiarą. W mojej ocenie nie ma dowodów na to, by przypisać Katarzynie R. zamiar usiłowania zabójstwa. Mariusz K. upadł, gdyby chciała go zabić, wtedy zadałaby mu ciosy. A tak się nie stało - mówił adw. Marcin Malinowski.