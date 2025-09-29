Rzeczpospolita
Wybory parlamentarne w Mołdawii. Sukces proeuropejskiej partii Mai Sandu

W niedzielę wieczorem w Mołdawii zakończyły się wybory parlamentarne. Po przeliczeniu około 98,81 procent głosów wyniki wskazują na zwycięstwo i utrzymanie większości przez proeuropejską Partię Działania i Solidarności (PAS).

Aktualizacja: 29.09.2025 05:00 Publikacja: 28.09.2025 21:41

Foto: REUTERS/Stringer

Ada Michalak

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne, które są kluczowe dla przyszłości kraju, między innymi tej związanej z wejściem do UE. Prounijna Partia Działania i Solidarności walczyła w nich o utrzymanie większości i podkreślała, że zwycięstwo jej konkurentów z partii prorosyjskich zagrozi akcesji do Wspólnoty.

W wyborach do 101-osobowego parlamentu startowało 15 partii politycznych, trzy bloki i czterech kandydatów niezależnych. W głosowaniu nie przeprowadzono exit poll, ale pojawiły się już pierwsze wyniki. 

Czytaj więcej

– Dziś z pełnym przekonaniem mówię wam, że suwerenność, niepodległość, integralność terytorialna ora
Polityka
Rosja powróci do Mołdawii? Zadecydują najbliższe dni

Wybory parlamentarne w Mołdawii. Są wstępne wyniki

Wyniki – po przeliczeniu ok. 98,99 procent głosów – wskazują, że w wyborach parlamentarnych w Mołdawii prowadzi proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), zyskując 49,84 proc. głosów, ponad 25 punktów procentowych więcej niż prorosyjski „Patriotyczny Blok”, który – według strony internetowej Komisji Wyborczej – uzyskał ok. 24,37 proc. głosów.

Utrzymanie większości w 101-osobowej izbie pozwoli PAS kontynuować dążenie do celu, jakim jest przystąpienie do UE do 2030 roku. Gdyby PAS nie zdobyła większości, musiałaby spróbować utworzyć koalicję z mniejszymi partiami, z których żadna nie wydaje się naturalnym partnerem dla prozachodniego ugrupowania prezydent Mai Sandu.

Z danych Centralnej Komisji Wyborczej wynika, że w wyborach wzięło udział ponad 1,606 miliona osób, czyli około 52,15 proc.  uprawnionych do głosowania. 

Ostrzeżenie przed zamieszkami w Mołdawii

Szef mołdawskiej policji Viorel Cernauteanu ostrzegł przed możliwymi zamieszkami. - Mamy informacje o tym, że pewne grupy interesów przygotowują prowokacje i zamieszki, do których może dojść już dzisiaj w nocy - powiedział na antenie telewizji TV8. 

Inspektorat Główny Policji ostrzegł zaś, że „organizatorzy ogłoszonych wydarzeń będą odpowiadać za ich przebieg” oraz, że „nie będzie się tolerować naruszania prawa, zakłócania porządku publicznego oraz narażania obywateli na niebezpieczeństwo czy działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu”. 

Po oddaniu głosu w wyborach parlamentarnych lider socjalistów Igor Dodon wezwał obywateli do udziału w proteście, który ma odbyć się w poniedziałek w południe. Jak zaznaczył polityk, celem protestu jest „obronna zwycięstwa” opozycji.

W Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne. „Najważniejsze od lat” 

Głosowanie w Mołdawii rozpoczęło się w niedzielę o godzinie 7.00 czasu lokalnego (godzina 6.00 w Polsce). Lokale otwarte były do godz. 20:00 naszego czasu.

Otwartych było 1973 lokali do głosowania, w tym 12 dla mieszkańców separatystycznego Naddniestrza. Mieszkańcy tego regionu mogli uczestniczyć w wyborach na terytorium kontrolowanym przez władze w Kiszyniowie.

Mołdawia

Mołdawia

Foto: PAP

Poza granicami kraju działało 301 lokali wyborczych, to ponad 60 więcej niż w wyborach prezydenckich, które odbyły się w ubiegłym roku. Najwięcej było ich we Włoszech (ponad 70), Niemczech, Francji i Rumunii. Na terytorium Rosji otwarte były jedynie dwa punkty do głosowania. Ze względów bezpieczeństwa po dwa lokale wyborcze będą działać na Ukrainie i w Izraelu. W dziesięciu krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Islandii, Japonii, Korei Południowej, Australii w Mołdawii i  Nowej Zelandii – wyborcy mogli zagłosować korespondencyjnie po wcześniejszej rejestracji.

Czytaj więcej

27 sierpnia do Kiszyniowa ze wsparciem dla proeuropejskiej prezydent Mołdawii Mai Sandu przybyli pre
Polityka
Rosja szykuje się do bitwy o Mołdawię. Europa uratuje ją przed ofensywą Putina?

Wybory w Mołdawii. Co wskazywały sondaże?

Mołdawskie ośrodki badania opinii publicznej przed wyborami miały poważny kłopot z oszacowaniem nastrojów społecznych, ponieważ około 30 proc. ankietowanych nie chciało ujawniać swoich poglądów politycznych. Ośrodek CBS Research kilka dni temu do obliczenia prawdopodobnego wyniku zastosował sztuczną inteligencję oraz uwzględnił wyniki ubiegłorocznych wyborów prezydenckich.

Analiza CBS Research wskazywała, że PAS może liczyć na 38,8 proc. głosów (co dałoby 49 mandatów), prorosyjski „Patriotyczny Blok” z byłym prezydentem Igorem Dodonem na czele zdobyłby 27 proc. głosów (34 miejsca w parlamencie), a Nasza Partia (na czele stoi były burmistrz Bielc Renato Usatii, który w 2014 r. uciekł do Rosji, a później powrócił do kraju) otrzymałaby 14,2 proc. głosów (18 mandatów). Pod znakiem zapytania pozostawała przyszłość populistycznego i antysystemowego bloku „Alternatywa” byłego premiera Iona Chicu, który powalczy o przekroczenie 7-proc. progu wyborczego.

Czytaj więcej

Maia Sandu
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Wybory w Mołdawii. Wygrana bitwa, ale nie wojna
– Z doświadczenia wynika, że większość niezdecydowanych nie popiera rządzących i głosuje na partie opozycyjne. A więc prorosyjskie siły w Mołdawii mają szanse na wygraną w nadchodzących wyborach – mówił „Rzeczpospolitej” kilka dni przed wyborami znany mołdawski politolog Cornel Ciuria. Całkowicie nie wykluczał on jednak scenariusza, że część opozycyjnych polityków ostatecznie może zawrzeć układ z partią Sandu.

Przed wyborami prezydent Mołdawii zaapelowała do obywateli o wzięcie udziału w wyborach i nieuleganie zmasowanym działaniom hybrydowym Rosji. Wiadomo, że Moskwa zaangażowała poważne środki w odsunięciu kraju od Unii Europejskiej, do której Mołdawia aspiruje. - Mołdawia może stracić wszystko, co ma, a to może stworzyć poważne ryzyko również dla innych krajów, takich jak Ukraina, ale też dla krajów Unii Europejskiej w regionie - powiedziała po oddaniu swojego głosu Maia Sandu.

e-Wydanie