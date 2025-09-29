W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne, które są kluczowe dla przyszłości kraju, między innymi tej związanej z wejściem do UE. Prounijna Partia Działania i Solidarności walczyła w nich o utrzymanie większości i podkreślała, że zwycięstwo jej konkurentów z partii prorosyjskich zagrozi akcesji do Wspólnoty.

W wyborach do 101-osobowego parlamentu startowało 15 partii politycznych, trzy bloki i czterech kandydatów niezależnych. W głosowaniu nie przeprowadzono exit poll, ale pojawiły się już pierwsze wyniki.

Wybory parlamentarne w Mołdawii. Są wstępne wyniki

Wyniki – po przeliczeniu ok. 98,99 procent głosów – wskazują, że w wyborach parlamentarnych w Mołdawii prowadzi proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS), zyskując 49,84 proc. głosów, ponad 25 punktów procentowych więcej niż prorosyjski „Patriotyczny Blok”, który – według strony internetowej Komisji Wyborczej – uzyskał ok. 24,37 proc. głosów.

Utrzymanie większości w 101-osobowej izbie pozwoli PAS kontynuować dążenie do celu, jakim jest przystąpienie do UE do 2030 roku. Gdyby PAS nie zdobyła większości, musiałaby spróbować utworzyć koalicję z mniejszymi partiami, z których żadna nie wydaje się naturalnym partnerem dla prozachodniego ugrupowania prezydent Mai Sandu.