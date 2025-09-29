Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

USA: Trzy strzelaniny w ciągu doby. Atak na kościół w Michigan. Są zabici i ranni

40-letni Thomas Jacob Sanford, były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, staranował swoim samochodem drzwi świątyni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Grand Blanc (stan Michigan), po czym otworzył ogień do znajdujących się w środku osób z karabinu szturmowego i podpalił budynek.

Publikacja: 29.09.2025 05:32

Funkcjonariusze służb na miejscu strzelaniny w Grand Blanc

Funkcjonariusze służb na miejscu strzelaniny w Grand Blanc

Foto: REUTERS/Rebecca Cook

Artur Bartkiewicz

W ataku na mormoński kościół zginęły co najmniej cztery osoby (nie licząc sprawcy), a co najmniej osiem zostało rannych. Sprawca ataku zginął w czasie wymiany ognia z policją.

Kościół mormonów w Michigan zaatakowany przez weterana z Iraku

Sanford na co dzień mieszkał w miasteczku Burton, znajdującym się w pobliżu Grand Blanc, gdzie doszło do ataku. Policja przekazała, że w czasie ataku celowo podpalił świątynię. Grand Blanc, zamieszkiwane przez ok. 7,7 tys. osób miasteczko, znajduje się ok. 100 km na północny zachód od Detroit.

Ranni w ataku zostali hospitalizowani. Ostateczna liczba ofiar może być większa – początkowo policja podawała, że w strzelaninie zginęły dwie osoby, ale po kilku godzinach, w zwęglonych szczątkach kościoła, znaleziono dwa kolejne ciała. Lokalny komendant policji William Renye przyznał, że pewną liczbę osób nadal uważa się za zaginione. 

Czytaj więcej

Radiowóz na miejscu strzelaniny w Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w Dallas
Przestępczość
Strzelanina w biurze Urzędu Celno-Imigracyjnego w Dallas

Napastnik miał użyć substancji łatwopalnej – prawdopodobnie benzyny – by zaprószony przez niego ogień rozprzestrzeniał się szybciej. Być może użył też ładunków wybuchowych. FBI podaje, że prowadzi śledztwo dotyczące „aktu celowej przemocy”. 

Reklama
Reklama

W momencie, gdy Sanford staranował samochodem drzwi świątyni, w kościele znajdowały się setki osób – wynika z informacji przekazanych przez komendanta Renyego. 

Już 30 sekund po otrzymaniu informacji o ataku, na miejsce przybyło dwóch funkcjonariuszy policji, którzy wdali się w wymianę ognia z napastnikiem. Sanford miał zginąć osiem minut po zaatakowaniu kościoła, zastrzelony przez policjantów na parkingu przed świątynią – relacjonował Renye. 

324

Tyle masowych strzelanin miało miejsce w USA w 2025 roku

Z danych amerykańskiej armii wynika, że Sanford służył w piechocie morskiej w latach 2004–2008. Pełnił służbę m.in. w Iraku. 

Prezydent Donald Trump napisał w serwisie Truth Social, że był to „kolejny atak wymierzony w chrześcijan w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. „Epidemia przemocy w naszym kraju musi się skończyć, natychmiast!” – dodał.

Reklama
Reklama

Inny weteran z Iraku strzelał z łodzi do nadbrzeżnego baru

Kilkanaście godzin przed atakiem w Grand Blanc inny weteran piechoty morskiej, który miał za sobą służbę w Iraku, miał być sprawcą strzelaniny w Karolinie Północnej, w której zginęły trzy osoby, a pięć zostało rannych. Policja z Southport podała, że podejrzanym o otwarcie ognia do nadbrzeżnego baru z pokładu łodzi jest Nigel Max Edge. Mężczyzna został postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem trzykrotnego zabójstwa oraz pięciu usiłowań zabójstwa. 

Z dokumentacji sądowej wynika, że Edge wcześniej nazywał się Sean William DeBevoise, ale zdecydował się na zmianę imienia i nazwiska. W przeszłości mężczyzna skarżył amerykańską administrację za obrażenia, jakich doznał w Iraku – m.in. uraz głowy (pozew został oddalony).

W ciągu ostatnich 24 godzin w USA doszło jeszcze do trzeciej masowej strzelaniny – w kasynie Eagle Pass w Teksasie zginęły co najmniej dwie osoby, a kilka innych zostało rannych. 

Z danych organizacji non-profit Gun Violence Archive wynika, że w 2025 roku doszło w USA do 324 masowych strzelanin (za masową strzelaninę uważa się taką, w której poszkodowane zostały co najmniej cztery osoby, nie licząc sprawcy). W całym 2024 roku w USA miało dojść do 586 masowych strzelanin. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przestępczość Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone

W ataku na mormoński kościół zginęły co najmniej cztery osoby (nie licząc sprawcy), a co najmniej osiem zostało rannych. Sprawca ataku zginął w czasie wymiany ognia z policją.

Kościół mormonów w Michigan zaatakowany przez weterana z Iraku

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Władimir Putin podczas wizyty w zakładach Motowilicha w Permie.
Przestępczość
Kreml zbroi sycylijską mafię
Strzelanina w kościele w USA. Trump: Kolejny celowy atak na chrześcijan
Przestępczość
Strzelanina w kościele w USA. Trump: Kolejny celowy atak na chrześcijan
Protest w Waszyngtonie po śmierci George'a Floyda, zdjęcie archiwalne z 2020 roku
Przestępczość
FBI zwalnia swoich agentów. Powodem zdjęcia na kolanach?
Na jednym z nabojów widać napis ANTI-ICE
Przestępczość
Po ataku snajpera w Dallas administracja Donalda Trumpa znów wini skrajną lewicę
Radiowóz na miejscu strzelaniny w Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w Dallas
Przestępczość
Strzelanina w biurze Urzędu Celno-Imigracyjnego w Dallas
Reklama
Reklama
e-Wydanie