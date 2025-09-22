Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara wystąpi na forum ONZ. Pierwsza taka wizyta od prawie 60 lat

Aktualizacja: 22.09.2025 14:03 Publikacja: 22.09.2025 12:47
Ahmad asz-Szara
Foto: Reuters/Khalil Ashawi
Jak zauważa agencja AP, ostatni raz przywódca państwa syryjskiego uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym w 1967 roku. Było to przed 50-letnimi rządami dynastii Asadów, zakończonymi w grudniu 2024 roku, gdy ówczesny prezydent Baszar Asad został obalony w błyskawicznej ofensywie rebeliantów pod dowództwem Al-Szara. Upadek Asada położył również kres prawie 14-letniej wojnie domowej w Syrii.
Od tego czasu Ahmad Husejn asz-Szara dąży do odbudowy więzi z krajami arabskimi i Zachodem. Początkowo obawiano się jego dawnych powiązań z bojownikami Al-Kaidy. Grupa rebeliancka, którą wcześniej dowodził, Hajat Tahrir al-Szam, została wcześniej uznana przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną.
Od momentu objęcia władzy asz-Szara głosi zasadę współistnienia różnych grup wyznaniowych i etnicznych w Syrii i stara się uspokoić mniejszości syryjskie, ale prowadzona przez niego odbudowa kraju jest zagrożona przez wybuchy przemocy na tle religijnym. Bojownicy powiązani z nowym rządem zostali oskarżeni o zabicie setek cywilów należących do mniejszości religijnych Druzów i Alawitów.
Czytaj więcej
Pentagon poinformowali Izrael, że w ciągu dwóch miesięcy USA rozpoczną etapowe wycofywanie swoich...
W maju prezydent USA Donald Trump spotkał się w Arabii Saudyjskiej z przedstawicielami ugrupowania prezydenta Syrii i ogłosił, że zniesie trwające dziesiątki lat sankcje nałożone na Syrię za rządów Asada. Po tym spotkaniu nakazał zniesienie lub uchylenie znacznej części obowiązujących dotąd sankcji. Jednak najsurowsze sankcje zostały nałożone przez Kongres na mocy ustawy Caesar Syria Civilian Protection Act, uchwalonej w 2019 roku, i ich trwałe zniesienie będzie wymagało zgody Kongresu wyrażonej w głosowaniu.
Kolejnym tematem, który będzie szeroko omawiany podczas wizyty asz-Szara w ONZ, są relacje jego kraju z sojusznikiem USA, Izraelem. Od upadku Asada Izrael z podejrzliwością odnosi się do nowych władz Syrii. Izraelska armia zajęła strefę buforową na południu kraju, dawniej patrolowaną przez ONZ. Izrael przeprowadził też setki nalotów na syryjskie obiekty wojskowe – m.in. niszcząc ciężki sprzęt należący do armii Asada.
Syria i Izrael formalnie pozostają od 1948 r. w stanie wojny, chociaż od 1974 r. panuje między nimi rozejm. Trwają negocjacje w sprawie powrotu do tego porozumienia, które – Na co liczy asz-Szara – doprowadzi do wycofania sił izraelskich z Syrii. Chociaż asz-Szara zapowiadał wcześniej, że porozumienie może zostać osiągnięte w ciągu kilku dni, premier Izraela Beniamin Netanjahu w niedzielnym wystąpieniu zdawał się umniejszać szanse na przełom.
Czytaj więcej
Syryjska agencja informacyjna podała, że Izrael przeprowadził ataki powietrzne na cele w środkowe...
W niedzielę syryjskie władze wyborcze ogłosiły, że pierwsze wybory parlamentarne w kraju od upadku Asada odbędą się 5 października. Członkowie Zgromadzenia Ludowego nie będą jednak wybierani w bezpośrednim głosowaniu powszechnym, lecz za pośrednictwem systemu kolegium elektorów, w którym organy wyborcze w każdej prowincji będą obsadzać dwie trzecie miejsc w parlamencie, a asz-Szara bezpośrednio wyznaczy pozostałych parlamentarzystów.
Urzędnicy stwierdzili, że przeprowadzenie bezpośrednich wyborów na tym etapie byłoby zbyt dużym wyzwaniem logistycznym, ponieważ wielu Syryjczyków utraciło dokumenty osobiste lub żyją jako uchodźcy za granicą, po blisko 14-letniej wojnie domowej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak zauważa agencja AP, ostatni raz przywódca państwa syryjskiego uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym w 1967 roku. Było to przed 50-letnimi rządami dynastii Asadów, zakończonymi w grudniu 2024 roku, gdy ówczesny prezydent Baszar Asad został obalony w błyskawicznej ofensywie rebeliantów pod dowództwem Al-Szara. Upadek Asada położył również kres prawie 14-letniej wojnie domowej w Syrii.
Od tego czasu Ahmad Husejn asz-Szara dąży do odbudowy więzi z krajami arabskimi i Zachodem. Początkowo obawiano się jego dawnych powiązań z bojownikami Al-Kaidy. Grupa rebeliancka, którą wcześniej dowodził, Hajat Tahrir al-Szam, została wcześniej uznana przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną.
W niedzielnym ataku powietrznym Izraela na cel w południowym Libanie zginęło pięć osób - podaje libański rząd. P...
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un stwierdził, że jest skłonny do wznowienia dialogu ze Stanami Zjednoczonym...
Wielka Brytania oficjalnie ogłosiła, że uznaje państwowość Palestyny. Podobne decyzje podjęły władze Kanady i Au...
Donald Trump nie powiedział w rozmowie z Fox News, że pomoże Polsce dopiero po zakończeniu wojny. Jego odpowiedź...
Weto Stanów Zjednoczonych uniemożliwiło przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ zawierającej wezwanie do nat...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas