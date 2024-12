Większość obserwatorów podkreśla, że syryjski przywódca do ostatniej chwili nie mógł uwierzyć, że jego armia nie chce walczyć z rebeliantami. Dla dodania im ducha 4 grudnia podniósł wszystkim żołd o 50 proc., ale było już za późno. Zdaje się, że nie rozumiał, iż wszystkie zwycięskie ofensywy przeciw rebeliantom przed 2020 roku odbywały się przy udziale irańskich Strażników Rewolucji i rosyjskich najemników z Grupy Wagnera, to oni zapewniali ich sukces.

– Jednego dnia przepadł cały korpus wojska, to jest około 10 tysięcy żołnierzy, którzy po prostu rozeszli się do domów, uciekli i ukryli się gdziekolwiek, byle nie walczyć z dżihadystami – mówi Daniłow.

Jak Baszar Asad uciekł z Damaszku?

7 grudnia wieczorem Rosjanie w ostatniej chwili zawieźli Asada z rodziną (żoną i dziećmi) na lotnisko w Damaszku. Pod osłoną rosyjskich żołnierzy wystartowali prywatnym odrzutowcem, który skierował się na południowy wschód, jakby chciał lecieć do sąsiedniej Jordanii. Ale szybko wyłączono transponder, maszyna zniknęła z radarów i zawróciła na północny zachód, do rosyjskiej bazy lotniczej w Hmeimim. Tam z samolotu zaprowadzono Asadów wprost do czekającego już na start wojskowego, rosyjskiego transportowego Iła-76, który odleciał do Moskwy (po drodze też wyłączając transponder). W tym czasie pierwsze oddziały powstańców dotarły do Damaszku.

Obalony przywódca leciał podobno do Rosji razem z rosyjskimi generałami, w tym dowódcą wszystkich wojsk Kremla w Syrii, gen. Aleksandrem Czajką. Władze w Moskwie potwierdziły jego przybycie, zapowiedziały, że nie wydadzą go Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, ale Asadów nikt od tej pory nie widział.

Jego rodzina posiada jednak w rosyjskiej stolicy prawdopodobnie kilkadziesiąt luksusowych apartamentów (wartych ponad 40 mln dol.). Tylko wuj Asada, zmarły cztery lata temu Mohamed Machluf, kupił ich 18. Możliwe jednak, że Asadowie zostali ukryci przez Rosjan w jednej z licznych rezydencji Putina, mimo że on sam odmówił spotkania się ze zbiegłym przywódcą.

Podobnie postępował z Wiktorem Janukowyczem, którego w lutym 2014 roku ze zbuntowanej Ukrainy wywieźli oficerowie rosyjskiego wywiadu – długo nie chciał go widzieć.