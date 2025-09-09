Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Izrael zbombardował Syrię. Damaszek mówi o naruszeniu suwerenności

Syryjska agencja informacyjna podała, że Izrael przeprowadził ataki powietrzne na cele w środkowej i zachodniej części kraju.

Publikacja: 09.09.2025 07:20

Izraelski myśliwiec F-15

Izraelski myśliwiec F-15

Foto: TSGT KEVIN J. GRUENWALDmodified b FOX 52, Public domain, via Wikimedia Commons

Artur Bartkiewicz

MSZ Syrii potępiło ataki jako „jawne naruszenie” suwerenności kraju oraz działanie zagrażające stabilności w regionie – informuje Reuters. Izrael nie potwierdził ataku. 

Izrael bombarduje Syrię. Damaszek apeluje do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Syria wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia działań w związku z atakiem. MSZ w Damaszku podkreśla, że atak naruszył „prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych”. 

Czytaj więcej

Beniamin Netanjahu
Konflikty zbrojne
Nowa wojna z udziałem Izraela? Tym razem z państwem NATO

Po upadku reżimu Baszara el-Asada Izrael przeprowadził serię ataków na cele w Syrii – głównie na bazy wojskowe – tłumacząc, że chciał przeciwdziałać przejęciu uzbrojenia syryjskiej armii przez nowe władze, utworzone przez sunnicką organizację Hajat Tahrir asz-Szam, która jest koalicją ugrupowań dżihadystycznych i islamistycznych. 

W nocy z 8 na 9 września Izrael miał atakować cele w pobliżu miast Hims i Palmyra, a także port Latakia. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii podało, że w rejonie Hims Izrael zaatakował jednostkę wojskową, znajdującą się na południe od miasta. 

Reklama
Reklama

Jak dotąd nie ma żadnej informacji o ofiarach ataków.

W 2025 roku Izrael miał zaatakować Syrię niemal 100 razy

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka szacuje, że w 2025 roku Izrael przeprowadził 86 nalotów na cele w Syrii. Ponadto izraelska armia miała przeprowadzić 11 operacji naziemnych na terytorium Syrii. Tuż po przejęciu władzy w Syrii przez Hajat Tahrir asz-Szam izraelska armia wkroczyła do Syrii oraz do strefy zdemilitaryzowanej, znajdującej się w rejonie okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan.

W lipcu Izrael zbombardował syryjskie siły rządowe w rejonie As-Suwajdy na południu kraju, gdzie doszło do starć między syryjską armią a druzyjskimi milicjami. Z kolei niedawno izraelska armia zatrzymała siedem osób w syryjskiej prowincji Al-Kunajtira, oskarżając je o „działalność terrorystyczną”. Al-Kunajtira graniczy z okupowanymi przez Izrael Wzgórzami Golan. 

Z kolei pod koniec sierpnia izraelska armia miała przeprowadzić operację w rejonie posterunku wojskowego w pobliżu miasta Al-Kiswa, na południe od Damaszku. Izraelscy żołnierze mieli dokonać tam desantu z czterech śmigłowców w ramach działań, których celem było zniszczenie składu broni dostarczonej do Syrii przez Iran w czasie rządów Baszara el-Asada. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Izrael Syria Damaszek

MSZ Syrii potępiło ataki jako „jawne naruszenie” suwerenności kraju oraz działanie zagrażające stabilności w regionie – informuje Reuters. Izrael nie potwierdził ataku. 

Izrael bombarduje Syrię. Damaszek apeluje do Rady Bezpieczeństwa ONZ

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jednostki wchodzące skład Flotylli płynącej z pomocą dla Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
Atak drona na flotyllę płynącą z pomocą dla Gazy? Sprzeczne doniesienia
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Jak zmusić Rosję do zakończenia wojny z Ukrainą? Zachód szuka planu B
Budynek mieszkalny zawalił się po izraelskim ataku lotniczym w mieście Gaza, 8 września 2025 r.
Konflikty zbrojne
Świat filmu przeciwko masakrze w Gazie. Bojkot izraelskich instytucji filmowych
Premier Hiszpanii Pedro Sánchez
Konflikty zbrojne
Hiszpania ogłasza embargo na sprzedaż broni do Izraela. Mówi o „ludobójstwie”
Dzieci ze Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ mówi o masowym mordowaniu cywilów przez Izrael
Reklama
Reklama
e-Wydanie