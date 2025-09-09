Aktualizacja: 09.09.2025 08:39 Publikacja: 09.09.2025 07:20
Izraelski myśliwiec F-15
Foto: TSGT KEVIN J. GRUENWALDmodified b FOX 52, Public domain, via Wikimedia Commons
MSZ Syrii potępiło ataki jako „jawne naruszenie” suwerenności kraju oraz działanie zagrażające stabilności w regionie – informuje Reuters. Izrael nie potwierdził ataku.
Syria wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia działań w związku z atakiem. MSZ w Damaszku podkreśla, że atak naruszył „prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych”.
Po upadku reżimu Baszara el-Asada Izrael przeprowadził serię ataków na cele w Syrii – głównie na bazy wojskowe – tłumacząc, że chciał przeciwdziałać przejęciu uzbrojenia syryjskiej armii przez nowe władze, utworzone przez sunnicką organizację Hajat Tahrir asz-Szam, która jest koalicją ugrupowań dżihadystycznych i islamistycznych.
W nocy z 8 na 9 września Izrael miał atakować cele w pobliżu miast Hims i Palmyra, a także port Latakia. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii podało, że w rejonie Hims Izrael zaatakował jednostkę wojskową, znajdującą się na południe od miasta.
Jak dotąd nie ma żadnej informacji o ofiarach ataków.
Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka szacuje, że w 2025 roku Izrael przeprowadził 86 nalotów na cele w Syrii. Ponadto izraelska armia miała przeprowadzić 11 operacji naziemnych na terytorium Syrii. Tuż po przejęciu władzy w Syrii przez Hajat Tahrir asz-Szam izraelska armia wkroczyła do Syrii oraz do strefy zdemilitaryzowanej, znajdującej się w rejonie okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan.
W lipcu Izrael zbombardował syryjskie siły rządowe w rejonie As-Suwajdy na południu kraju, gdzie doszło do starć między syryjską armią a druzyjskimi milicjami. Z kolei niedawno izraelska armia zatrzymała siedem osób w syryjskiej prowincji Al-Kunajtira, oskarżając je o „działalność terrorystyczną”. Al-Kunajtira graniczy z okupowanymi przez Izrael Wzgórzami Golan.
Z kolei pod koniec sierpnia izraelska armia miała przeprowadzić operację w rejonie posterunku wojskowego w pobliżu miasta Al-Kiswa, na południe od Damaszku. Izraelscy żołnierze mieli dokonać tam desantu z czterech śmigłowców w ramach działań, których celem było zniszczenie składu broni dostarczonej do Syrii przez Iran w czasie rządów Baszara el-Asada.
