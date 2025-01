Kogo ma pan na myśli? Turcję, Arabię Saudyjską, innych?

Przede wszystkim Iran, Rosję, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oraz kryminalne pozostałości reżimu Asada. Wszyscy chcą odgrywać ważną rolę. Nie możemy pozwolić, by powtórzyło się to, co stało się w Libii i Sudanie. Nie możemy dopuścić do wojny, nie powinniśmy się zajmować wojną z islamistami, lecz odbudową Syrii, zapewnieniem jej bezpieczeństwa, zapewnieniem bezpieczeństwa granic. Potem zajmiemy się zwalczaniem islamistów metodami pokojowymi, broniąc praw człowieka.

Mówi pan to jako syryjski chrześcijanin?

Nie jako chrześcijanin. To zadanie dla wszystkich Syryjczyków. Sami sunnici, stanowiący większość, będą zwalczać radykałów islamskich. Jestem tego pewien, znam Syryjczyków, nie chcą dżihadyzmu, radykalnej ideologii.

W internecie pojawiły się zdjęcia jednego z bliskich współpracowników nowego władcy Asz-Szary, który nadzorował przed laty publiczną egzekucję kobiet.

Znam to zdjęcie. Kiedyś zostanie za to osądzony, teraz jeszcze nie jest na to czas. Priorytetem jest stabilizacja naszego kraju. Nie może być tak jak w Sudanie, gdzie jeden generał walczy z drugim. Nie chcemy wojny domowej, w której dobrze odnajdują się islamscy radykałowie, prześladujący mniejszości. Dla chrześcijan najważniejsza jest odbudowa Syrii, uczynienie z niej spokojnego, bezpiecznego kraju.

Ma pan zapewne kontakty z liderami chrześcijańskiej mniejszości w Syrii. Co mówią?

Część to, co ja mówię panu. Część wyraża obawy. Ale na razie nie wydarzyło się nic uzasadniającego lęk. Dotychczas chrześcijanie nie mają problemów. Nikt nie przychodzi do nich i niczego nie narzuca ani nie zakazuje.

Na razie.

Po co myśleć o złych scenariuszach. Jak się chrześcijanom czy jakimkolwiek Syryjczykom zacznie dziać coś złego, to będziemy się sprzeciwiać. Nie dzielę Syryjczyków na chrześcijan, druzów czy sunnitów, nie wyróżniam mniejszości czy większości. Są ludzie, a mnie interesują prawa człowieka.