Najważniejsi gracze 2024. Subiektywny ranking Jerzego Haszczyńskiego

Narendra Modi, premier Indii Foto: AFP

Premier Indii, najludniejszego kraju świata. I zarazem największej demokracji – jej stan w Indiach budził obawy Zachodu, ale w dużym stopniu rozwiał je gorszy od oczekiwanego wynik nacjonalistycznej partii Modiego BJP w tegorocznych wyborach. Nie zdobyła większości i musi się dzielić władzą z różnorodnymi koalicjantami. Podążanie ku autorytaryzmowi, widoczne w wielu miejscach globu, w Indiach jest utrudnione. A to kluczowy gracz w rozgrywce między Zachodem a obozem antyzachodnim pod wodzą Chin i Rosji. Indie Modiego znakomicie balansują, mają dobre stosunki z Zachodem i jednocześnie korzystają z atrakcyjnych cen rosyjskich surowców, których Zachód już nie chce. Zachowują neutralny stosunek do wojny w Ukrainie, co zwykle nazywamy poparciem dla Putina. Znaczenie tej indyjskiej neutralności widać w porównaniu z innymi krajami ukrywającymi się pod literkami w nazwie bloku BRICS – Brazylia i RPA są wyraźnie prorosyjskie. Nie mówiąc już o Chinach, od których wsparcia Rosja się uzależniła. Tę grę Modiego warto docenić – jak pokazują badania PEW, w jego ojczyźnie Rosja cieszy się wyjątkową jak na kraj demokratyczny sympatią.

7. Luciana Sangiovanni

Luciana Sangiovanni, włoska sędzia Foto: MAGISTRATURADEM

Szefowa 17. wydziału cywilnego sądu w Rzymie (Tribunale di Roma). Ogłoszona przez nią w październiku sądowa decyzja ma wpływ na politykę całej UE. Na mocy dwustronnego porozumienia azylanci z Włoch mieli trafiać do specjalnych ośrodków w Albanii, która nie należy do UE. Po przybyciu pierwszych 16 (z Egiptu i Bangladeszu), Sangiovanni nakazała ich powrót do Włoch, mówiąc, że ich ojczyzny to nie są kraje bezpieczne. Projekt prawicowego rządu włoskiego na ograniczenie imigracji stanął pod znakiem zapytania. A do jego naśladowania szykowały się inne kraje UE. Odsyłanie nielegalnych imigrantów to temat wyborczy w wielu z nich. Także w Niemczech, do niedawna otwartych na przybyszów. Po zamachu w Solingen nawet ze strony lewicy padało pytanie, dlaczego terrorysta, Syryjczyk, nie został wydalony, choć powinien? Wskazywano winnych, w tym aktywistów i prawników, którzy pomagają przedłużać pobyt. Zaraz potem rząd Niemiec odesłał do ojczyzny pierwszych Afgańczyków, którzy weszli w konflikt z prawem, mimo że jest rządzona przez niebezpiecznych talibów.