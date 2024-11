Fenomen kandydata Republikanów. Trump podbił całą Amerykę

Donald Trump nie okazał się „koszmarnym epizodem” w historii USA, jak chciał tego Joe Biden

Do tego dochodzi odbicie przez republikanów Senatu i zapewne (tu jeszcze nie ma ostatecznych danych) utrzymanie przez nich większości w Izbie Reprezentantów. O skali Trumpowego zwycięstwa świadczy także to, że Harris odwołała przemówienie, w którym miała przyznać się do porażki. Być może skala klęski przytłoczyła kandydatkę demokratów, której do tej pory uśmiech nie schodził z twarzy.

Jak tłumaczyć taką skalę sukcesu jej republikańskiego rywala? Gdy przejmował władzę w styczniu 2021 roku, Joe Biden mówił o swoim poprzedniku jako o „koszmarnym epizodzie”, który Ameryka ma za sobą. Jednak powtórne zwycięstwo kandydata republikanów wskazuje na coś odwrotnego. To prezydentura Bidena okazuje się wyjątkiem na tle fali nacjonalistycznego populizmu, jaki na trwałe zalewa Stany Zjednoczone. Nagle okazało się, że Ameryka nie tyle jest podzielona na pół, ile coraz bardziej trumpowska.

Z czego to wynika? Prezydent Biden był przekonany, że jego rodacy odrzucili trumpizm z przywiązania do demokracji i reguł państwa prawa. Wedle jego analizy próba przejęcia siłą władzy przez miliardera poprzez atak na Kongres 6 stycznia 2021 roku ostatecznie przekreśliła szanse republikanina na powrót do władzy. Biden uznał więc, że to daje mu mandat do daleko idących zmian. I do dwóch, a nie jednej kadencji.

I jedno, i drugie było błędem. Trump przegrał w 2020 r. wybory przede wszystkim dlatego, że nie potrafił skutecznie walczyć z pandemią. Ale jego hasła, takie jak radykalna walka z imigracją, powrót do tożsamościowych korzeni i przekreślenie globalizacji, w której Ameryka nie daje sobie rady w konkurencji z Chinami i Europą, w oczach ogromnej części amerykańskiego społeczeństwa wcale nie straciły na aktualności. Gdy więc covid minął, a Trump zaproponował swój program w jeszcze radykalniejszy sposób (jak deportacja wszystkich nielegalnych migrantów), znalazł ogromny poklask. Biden sądził, że ma przed sobą sporo czasu. Jego polityka subwencji socjalnych i rozwoju infrastruktury byłaby zapewne odczuwalna przez Amerykanów w kolejnej kadencji. Ale na krótką metę tylko podsyciła inflację, którą bardzo mocno odczuli słabiej zarabiający.