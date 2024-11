00:00 5 listopada - wybory prezydenckie w USA

Kamala Harris kontra Donald Trump – liczba zdobytych głosów elektorskich

Kamala Harris - 0



Donald Trump - 0



Donald Trump - najważniejsze daty PAP

Kamala Harris, najważniejsze daty PAP

Wybory prezydenckie w USA: Najważniejsze fakty

5 listopada Amerykanie wybierają 538 elektorów, którzy dokonają następnie wyboru prezydenta USA;

Aby zwyciężyć w wyborach potrzeba co najmniej 270 głosów elektorskich;

1/3 uprawnionych - ok. 80 mln obywateli USA - oddało głos przed dniem wyborów w ramach głosowania przedterminowego;

Kluczowe znaczenie dla wyniku wyborów prezydenckich będzie miało głosowanie w siedmiu tzw. stanach wahających się (ang. swing states). Te stany to: Georgia, Karolina Północna, Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Nevada i Arizona;

Nowy prezydent USA rozpocznie kadencję 20 stycznia 2025 roku.

Amerykanie wybierają 5 listopada nie tylko prezydenta, ale też członków Izby Reprezentantów (niższa izba Kongresu) i 1/3 składu Senatu.

16:19 Wyniki wyborów prezydenckich w USA poznamy zapewne wcześniej niż wyniki wyborów do Kongresu

Suzan DelBene ze sztabu wyborczego w Partii Demokratycznej mówi w rozmowie z CNN, że może minąć tydzień nim będzie wiadomo która partia będzie miała większość w Izbie Reprezentantów. Liczenie głosów może potrwać długo, ponieważ wiele głosów oddano korespondencyjnie.



16:07 Kiedy zakończy się głosowanie w USA?

Już o północy czasu polskiego zamknięte zostaną lokale wyborcze we wschodnich hrabstwach Indiany i Kentucky. Z kolei na Hawajach głosowanie zakończy się o 6 rano, a na Alasce – o 7 rano czasu polskiego. Większość stanów zakończy głosowanie przed 3 rano czasu polskiego.



Kiedy poznamy sondażowe wyniki wyborów w USA PAP

15:58 W cieniu walki o urząd prezydenta trwa walka o wiceprezydenturę

Jakie uprawnienia ma wiceprezydent USA? Wyjaśniamy.



15:44 Republikański kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance oddał głos w Cincinnati

- Nigdy nie wie się do końca, ale mam dobre przeczucie co do tego wyścigu – powiedział Vance po oddaniu głosu w Ohio. Vance zapowiedział, że wkrótce uda się do Palm Beach na Florydzie, gdzie będzie czekał na wynik wyborów wraz z Donaldem Trumpem. W serwisie X Vance poinformował, że jego pies skończył dziś rok. „Wiecie co chce na urodziny? Żebyście (...) zagłosowali na Donalda Trumpa na prezydenta (i na jego tatę jako wice)” - napisał polityk.



15:43 Czteromiesięczna hipopotamica karłowata Moo Deng z Tajlandii „przewidziała” zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA (WIDEO)

Przed zwierzęciem, które podbiło internet swoimi wybrykami, postawiono dwa dania z owocami z imionami kandydatów. Moo Deng wybrała do zjedzenia porcję wskazującą na kandydata Republikanów, byłego prezydenta Donalda Trumpa.

15:42 Ostatniego dnia kampanii wyborczej Kamala Harris i Donald Trump walczyli o głosy w stanach wahających się (WIDEO)

15:40 Ekspert analizuje retorykę i wizerunek kandydatów na prezydenta USA (WIDEO)

Dr hab. Olgiert Annusiewicz, politolog i ekspert ds. marketingu politycznego UW, analizuje wizerunek i retorykę kandydatów podczas kampanii wyborczej w USA.

15:38 Jak kształtowały się sondaże w ostatnich dniach przed wyborami prezydenckimi w stanach wahających się?

Tylko w Arizonie sondaże wskazują jednoznacznie na większe szanse na zwycięstwo Donalda Trumpa.



Czytaj więcej Wybory w USA Wybory prezydenckie w USA: Na które stany zwrócić uwagę? 47 prezydenta USA wybiorą mieszkańcy 50 amerykańskich stanów i Dystryktu Kolumbia ale w rzeczywistości kluczowe znaczenie ma głosowanie w siedmiu tzw. wahających się stanach.

15:35 Kamala Harris ma szansę zostać pierwszą kobietą, która stanie na czele USA (WIDEO)

Prof. Wawrzyniec Konarski mówi o przełomie, jaki nastąpiłby w związku ze zwycięstwem Kamali Harris w wyścigu do fotela prezydenckiego Stanów Zjednoczonych i o jej szansach na to zwycięstwo.

15:33 Najnowsze sondaże przedwyborcze dotyczące wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych komentuje Miłosz Wiatrowski-Bujacz

Wiatrowski-Bujacz to politolog i doktorant na wydziale historii Uniwersytetu Yale.



15:31 Czy wybory prezydenckie w USA mogą zakończyć się remisem

Taki wynik jest możliwy – jeśli każdy z kandydatów zdobędzie po 269 głosów elektorskich wówczas prezydenta i wiceprezydenta wybierze Kongres. Izba Reprezentantów wybiera wówczas prezydenta w taki sposób, że każdy stan dysponuje w nim jednym głosem, a prezydentem zostaje ten kandydat, który uzyska poparcie 26 stanów. Z kolei wiceprezydenta wybierają senatorowie – każdy z nich dysponuje w takim głosowaniu jednym głosem (każdy stan USA wybiera dwóch senatorów).

Czytaj więcej Polityka Wybory w USA. Zdecydować może jeden głos Ameryka nie pamięta tak wyrównanej walki o Biały Dom. Na miesiąc przed datą pójścia do urn żaden z dwojga kandydatów nie jest faworytem.

15:30 Kadencja nowego prezydenta USA rozpocznie się 20 stycznia 2025 roku

20. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych stanowi, że kadencja prezydenta i wiceprezydenta upływa w południe 20 stycznia. W tym samym terminie rozpoczyna się kadencja ich następców.

Czytaj więcej Polityka Wybory w USA 2024: Kiedy nowy prezydent USA obejmie władzę? Już za kilka dni odbędą się wybory prezydenckie w USA. Cały proces przebiega w kilku etapach, a ich zwieńczeniem jest zaprzysiężenie nowego prezydenta. Kiedy dokładnie będzie miało to miejsce?

15:27 W wyborach w USA polska prawica postawiła wszystko na jedną kartę - pisze Estera Flieger

Opowiadający się za kandydatem republikanów Donaldem Trumpem politycy PiS chcą się odróżnić od liberałów, którym zdecydowanie bliżej jest do Kamali Harris – pisze publicystka „Rzeczpospolitej”.



15:25 Pierwsze wyniki wyborów w USA spłynęły z Dixville Notch w New Hampshire

Od 1960 Dixville Notch głosuje jako pierwsze w USA. W tym roku głosy rozłożyły się tam po równo – trzy uzyskała Kamala Harris a trzy – Donald Trump.



15:22 Wszyscy koncentrują swoją uwagę na Donaldzie Trumpie i Kamali Harris, ale to nie jedyni kandydaci w wyborach prezydenckich

W wyborach biorą też udział kandydat Partii Libertariańskiej Chase Oliver; kandydatka Partii Zielonych Jill Stein; kandydat niezależny Cornel West.

Czytaj więcej Polityka Nie tylko Kamala Harris i Donald Trump. Kto jeszcze chce być prezydentem USA? Główny pojedynek o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych toczy się między kandydatką Partii Demokratycznej Kamalą Harris oraz kandydatem Partii Republikańskiej Donaldem Trumpem. Pretendentów do władzy w USA jest jednak więcej. Kto jeszcze startuje w wyborach?

15:18 Nowy prezydent USA da nową dynamikę polityczną również w Polsce - pisze Jacek Nizinkiewicz

PiS grało na Donalda Trumpa przed laty, a prezes występował nawet w czapeczce napisem „Make America Great Again”. Dlaczego PiS pokłada w powrocie Trumpa do Białego Domu aż tak wielkie nadzieje? - zastanawia się publicysta „Rzeczpospolitej”.

Czytaj więcej Polityka Zwycięstwo Trumpa ma być dla PiS początkiem powrotu do władzy. Sikorski może to zablokować Jeśli Kamala Harris zostanie prezydentką USA, spotkanie z nią będzie miał Rafał Trzaskowski. Jeśli Donald Trump wróci do Białego Domu, Andrzej Duda zaaranżuje spotkanie z kandydatem PiS. Jak wynik wyborów prezydenckich w USA wpłynie na polską politykę?

15:15 Dlaczego rynki większe zaufanie pokładają w Donaldzie Trumpie - wyjaśnia Bogusław Chrabota

Kiedy perspektywa wyboru miliardera rośnie, dolar się wzmacnia, podobnie jak kryptowaluty; kiedy maleje, dolar słabnie. Ma to mniejszy związek z bieżącym sloganem wyborczym obojga kandydatów, a większy z oczekiwaniami konkretnych działań, które podejmą administracje. Trump obiecuje obniżenie podatków i odrodzenie amerykańskiej gospodarki – pisze redaktor naczelny grupy medialnej Gremi Media.

15:12 Choć 5 listopada to dzień wyborów w USA, kampania wyborcza będzie toczyć się aż do zakończenia głosowania

Wynika to z tego, że w USA nie obowiązuje cisza wyborcza – agitację można prowadzić również w dniu wyborów pod warunkiem, że nie robi się tego w lokalach wyborczych, ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie.



Czytaj więcej Polityka Wybory prezydenckie w USA 2024. Czy obowiązuje cisza wyborcza? Zasady wyboru prezydenta w Stanach Zjednoczonych znacząco różnią się od polskiego prawa wyborczego. Jedna z kluczowych różnic dotyczy kwestii ciszy wyborczej i politycznej agitacji w dniu wyborów. Jakie zasady obowiązują amerykańskich wyborców i kandydatów w wyborach?

15:10 O kampanii wyborczej w USA w podcaście „Rzecz w tym” rozmawiali Artur Bartkiewicz i Marzena Tabor-Olszewska

15:08 W ostatnich dniach kampanii wyborczej kandydaci koncentrowali swoją uwagę na tzw. stanach wahających się

Kamala Harris przekonywała, że to wybory, które zdecydują o przyszłości kolejnych pokoleń Amerykanów. Donald Trump groził, że pod rządami Partii Demokratycznej Stanom Zjednoczonym grozi zapaść podobna do Wielkiego Kryzysu z 1929 roku.



15:07 Michał Szułdrzyński: Prezydentura Donalda Trumpa niesie dla Polski więcej ryzyka, niemniej i to, co zrobi Harris, jest pewną tajemnicą

Żaden z kandydatów z naszego punktu widzenia nie jest dla Polski idealny. Polska będzie współpracować z nowym prezydentem USA, bez względu na to, czy będzie to reprezentant demokratów, czy republikanów – pisze w komentarzu redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński, który pisze o tym jakie znaczenie będzie miał wynik wyborów prezydenckich w USA dla Polski.

15:06 W zeszłym tygodniu rynki zachowywały się tak, jakby przewidywały zwycięstwo Trumpa. To się jednak zmieniło

W zeszłym tygodniu dolar był najmocniejszy wobec polskiej waluty od końcówki czerwca, czyli od okresu, w którym notowania wyborcze Trumpa mocno rosły po wygranej przez niego debacie z prezydentem Joe Bidenem. Jednak w poniedziałek po południu za 1 dolara płacono 3,97 zł, choć jeszcze w piątek kurs zbliżał się do 4,03 zł.

Paweł Krupecki

Czytaj więcej Finanse Na czyje zwycięstwo wyborcze w USA szykują się rynki? Zachowanie giełd, notowania dolara, bitcoina oraz złota jak dotąd wskazywały, że inwestorzy spodziewają się zwycięstwa Donalda Trumpa. W ostatnich dniach nieco zwątpili jednak w swoją strategię.

15:05 Tak wygląda liczba elektorów wybieranych w poszczególnych stanach

Liczba elektorów uzależniona jest od liczby przedstawicieli Kongresu wybieranych w poszczególnym stanie, ta zaś zależy od liczby ludności stanu. Najwięcej elektorów – 54 – wybiera się obecnie na Florydzie. Liczba elektorów nie jest stała – w pierwszej połowie XX wieku było ich 531, wcześniej – poniżej 500, a w 1788 roku, w pierwszych wyborach prezydenckich przeprowadzonych w USA, głowę państwa wybierało 81 elektorów. Liczba elektorów zmieniała się, gdy do Stanów Zjednoczonych włączano kolejny stan lub gdy korygowano liczbę kongresmenów bądź senatorów wybieranych w danym stanie.



Liczba elektorów wybierających prezydenta USA w listopadowych wyborach prezydenckich w poszczególnych stanach PAP

15:04 Jak Amerykanie wybierają prezydenta?

Wybory prezydenckie w USA są wyborami pośrednimi – tzn. wyborcy nie głosują bezpośrednio na kandydatów na prezydenta lecz na elektorów, którzy następnie dokonują wyboru głowy państwa. Elektorów jest obecnie 538 – tylu ilu członków Kongresu (Izby Reprezentantów i Senatu). Taki system głosowania wynika z tego, że prezydent ma reprezentować całą federację, jaką są Stany Zjednoczone. Wszystkie stany muszą więc mieć poczucie, że mają realny wpływ na wybór głowy państwa. Taki system oznacza, że możliwe jest – jak było to np. w 2016 roku - że prezydentem zostaje ten kandydat (wówczas Donald Trump), który otrzymał w skali kraju mniejszą liczbę głosów niż rywal bądź rywalka. Dzieje się tak, gdy głosy na niego rozkładają się bardziej równomiernie w całym kraju, a rywal opiera swój wynik o bardzo wysokie poparcie w kilku stanach.



Czytaj więcej Prawo na świecie Harris czy Trump? Wybory na Prezydenta Stanów, a nie prezydenta obywateli USA Kwestionowanie wyniku wyborów przez jednego z kandydatów jest nagminne, ale to nie przekłada się na system polityczny USA – mówi dr hab. Jarosław Szczepański, ekspert w dziedzinie amerykańskiego systemu politycznego z Uniwersytetu Warszawskiego.

15:03 Dlaczego wybory prezydenckie w USA odbywają się we wtorek?

Amerykanie wybierają prezydenta – ale też członków Kongresu czy władze lokalne – we wtorek w wyniku kompromisu wywodzącego się jeszcze z XIX wieku. Głosowanie w niedzielę wykluczono wówczas w związku z praktykami religijnymi oraz faktem, że podróż do lokalu wyborczego zajmowała wówczas często wiele godzin co mogłoby uniemożliwić katolikom i protestantom udział w niedzielnych nabożeństwach. Głosowanie w poniedziałek wykluczono, aby dać wyborcom czas na dojazd do miejsca głosowania po dniu świątecznym. Z kolei środa była w USA w tamtym czasie dniem targowym – dlatego uznano, że najlepszym dniem na głosowanie będzie właśnie wtorek: w poniedziałek wyborcy mogli spokojnie dojechać do miejsca głosowania, zagłosować we wtorek i tego samego dnia wrócić do miejsca zamieszkania, aby zdążyć na dzień targowy.



Czytaj więcej Polityka Wybory prezydenckie w USA: Dlaczego odbywają się akurat we wtorek? 5 listopada 2024 roku w USA odbędą się wybory prezydenckie. Dniem wyborów będzie – jak zawsze od ponad 175 lat – wtorek. Jest to tradycja wyborcza wywodząca się jeszcze z XIX-wiecznej Ameryki.

15:02 Prezydent USA kieruje amerykańską władzą wykonawczą

W USA obowiązuje ustrój prezydencki – oznacza to, że prezydent, inaczej niż np. w Polsce, kieruje administracją (odpowiednik rządu w systemie kanclerskim czy parlamentarno-gabinetowym) i nie dzieli władzy z premierem (jak ma to miejsce w systemach semiprezydenckich – np. we Francji). Kadencja amerykańskiego prezydenta twa cztery lata, zgodnie z konstytucją prezydent może sprawować władzę maksymalnie przez dwie kadencje. Maksymalnie urząd prezydenta można sprawować jednak nie 8 lecz niemal 10 lat – jest to możliwe w sytuacji, gdy z racji niezdolności prezydenta do dalszego sprawowania urzędu na stanowisku zastąpi go wiceprezydent. Jeśli w momencie zmiany do końca kadencji pozostają mniej niż dwa lata, wówczas te niespełna dwa lata nie liczą się jako pełna prezydencka kadencja. Ograniczenie liczby kadencji prezydenta USA do dwóch wprowadzono w USA dopiero w 1951 roku – wcześniej Franklin Delano Roosevelt sprawował władzę przez cztery kadencje (ostatnia trwała jednak 82 dni, przerwała ją śmierć Roosevelta).



Amerykański system władzy PAP

15:01 Tuż przed dniem wyborów "The Economist" wskazywał na minimalna przewagę Kamali Harris

Model brytyjskiego tygodnika opiera się o uśrednione wyniki sondaży poparcia.



Uśrednione wyniki poparcia dla Kamali Harris i Donalda Trumpa - model "The Economist" PAP

15:00 W sondażach Trump i Harris od tygodni szli łeb w łeb - pisze w korespondencji z USA Aleksandra Słabisz

Kandydaci wychodzą naprzeciw większości Amerykanów, którzy nie są zadowoleni z tego, co się dzieje w kraju, i chcą zmian. Donald Trump i Kamala Harris oferują jednak drastycznie odmienne pomysły na zmiany. Oboje operują ogólnikami i szeroko zakrojonymi wizjami, a oszczędni są w szczegóły dotyczące realizacji obietnic – podsumowywała amerykańską kampanię wyborczą korespondentka „Rzeczpospolitej” w Stanach Zjednoczonych.