Były szef izraelskich służb: Niezależnie od tego, kto wygra, w interesie Ameryki jest zakończenie wojny

Pana optymizm jest związany z założeniem, że Beniamin Netanjahu niedługo nie będzie premierem Izraela? Bo on chce utrzymać władzę, a nie kończyć wojnę. Utrzymać ją dzięki skrajnie prawicowym ministrom Becalelowi Smotriczowi i Itamarowi Ben-Gewirowi.

Proszę zapomnieć o Smotriczu i Ben-Gewirze, oni reprezentują jedynie 10 proc. Izraelczyków.

Czytaj więcej Plus Minus Ben-Gewir, Lewin i inni. Szokujący koalicjanci Netanjahu W Izraelu rządy objął najbardziej prawicowy i nacjonalistyczny rząd w historii kraju. Na początek chce wywrócić istniejący system prawny, by uwolnić premiera od zarzutów korupcji. Rozejm z Palestyńczykami też wisi na włosku.

Ale to wystarcza do zapewnienia większości rządowi Netanjahu.

Tak, oni są mu potrzebni. Może pan uznać, że jestem szalony. Ale ja rozumuję w taki sposób, że historia idzie do przodu, nie w sposób linearny, ale idzie. I zakładam, że Netanjahu się nie utrzyma u władzy. Ma ją zbyt długo. Po wyborach w USA i my będziemy musieli pójść do wyborów. Zmusi nas do tego nowa rzeczywistość Bliskiego Wschodu, która wyłoni się niezależnie od tego, kto w Ameryce wygra.

Netanjahu chciałby zwycięstwa Trumpa, który przedstawia się jako najbardziej proizraelski prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. A pan uważa, że dla Izraela Trump czy Harris to to samo?

Nie, to nie jest to samo. Czegoś się w życiu nauczyłem o polityce. Politycy muszą być wybrani, codziennie robią coś z myślą o tym wybieraniu, na przykład przy uchwalaniu budżetu. Proszę posłuchać, co mówi Trump. On codziennie powtarza, że ta wojna musi się skończyć. Bo to pomoże osiągnąć stabilizację na Bliskim Wschodzie, która będzie mu potrzebna, jeżeli to on wygra wybory. Potrzebna mu jest do tego Arabia Saudyjska, gospodarka to dla Trumpa bardzo ważny temat. Jako prezydent powie Saudyjczykom: „zapomnijmy o tym, co było, zabierzmy się za interesy”. Oni mu odpowiedzą: „dobrze, ale po 7 października 2023 roku o czymś się przekonaliśmy, że bez położenia na stole kwestii palestyńskiej, niczego nie osiągniemy. Jeśli chcecie, byśmy byli częścią porozumienia, to ta kwestia musi tam być”. Netanjahu się temu sprzeciwiał, mógł sobie na to pozwolić w czasie kampanii wyborczej w Ameryce. Po wyborach już nie. Nie będzie mógł powiedzieć „nie” ani Kamali Harris, jeżeli to ona wygra, ani Donaldowi Trumpowi, jeżeli to on będzie zwycięzcą. Chodzi o interes Ameryki. Izrael nie jest supermocarstwem, niezależnie od tego, co mówi Netanjahu. Mógł sobie na wiele pozwolić w czasie amerykańskiej kampanii, bo tam toczyła się walka o każdy głos, Kamala Harris bała się utraty poparcia Żydów amerykańskich, oni się martwią o los Izraela. Ale po wyborach wytyczy Izraelowi czerwone linie albo to zrobi Trump.

Kilka tygodni temu Trump zachęcał Netanjahu, by „uderzył w instalacje nuklearne Iranu, a o resztę martwił się później”. To nie sugeruje, że jest za zakończeniem wojny, a może raczej za jej rozszerzeniem, przekształceniem w wojnę regionalną?

Nikt nie może przewidzieć, co zrobi Trump. Ale jest różnica między tym, co się mówi w kampanii, a tym, co po niej. W czasie kampanii tak mówił, ale to nic nie znaczy.