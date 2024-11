Dlaczego Polska musi wzmacniać swoje bezpieczeństwo?

Z polskiego punktu widzenia kluczowe jest, aby nowa amerykańska administracja utrzymywała silne więzi transatlantyckie, szanowała naszą podmiotowość (by kluczowe decyzje dla bezpieczeństwa naszego kraju zapadały z naszym udziałem, a nie ponad naszymi głowami) i by tak długo, jak to możliwe, utrzymywała obecny ład światowy oparty na prawie międzynarodowym, nie zaś na prawie siły.

PAP

Ale już samo to, jak wiele zależy od przyszłego prezydenta USA, powinno dać nam do zrozumienia, że powinniśmy przede wszystkim robić swoje. Jeśli postrzegamy Rosję jako strategiczne zagrożenie, musimy oczywiście wzmacniać sojusze, ale w podobnym stopniu trzeba dążyć do wzmocnienia polskiego potencjału odstraszania ewentualnego agresora. A więc modernizować armię, stawiać na nowoczesny sprzęt i szkolenie wojska zdolnego obronić nie tylko polską granicę, ale też każdy centymetr kwadratowy polskiego terytorium. Potencjał militarny zaś jest pochodną potencjału gospodarczego. Na nowoczesną armię stać nas będzie tylko wtedy, gdy nasza gospodarka będzie dalej rosła, nawet jeśli wykorzystamy już wszystkie renty związane z zacofaniem bądź niskimi kosztami pracy. Tym bardziej więc musimy postawić na rozwój, nowe technologie, mocniej dbać o wartość dodaną, a także inwestować.

Polska zawsze będzie silna sojuszem z USA. Ale im sami będziemy silniejsi, tym bardziej atrakcyjnym sojusznikiem będziemy dla Waszyngtonu, bez względu na to, kto w styczniu wprowadzi się do Białego Domu.