Wybory prezydenckie w USA. Kandydat Partii Libertariańskiej Chase Oliver

Chase Oliver to najmłodszy kandydat na prezydenta USA – ma 39 lat. W 2022 roku czasopismo Rolling Stone nazwało go najbardziej wpływowym libertariańskim aktywistą roku. Brał udział w wyborach do Izby Reprezentantów w 2020 roku oraz w wyborach na senatora II klasy reprezentującego Georgię w 2022 roku. Podczas wyborów określał się jako „armed and gay”, czyli „uzbrojony i gej” – co łączyć miało jego poglądy i orientację seksualną.

Kandydatura Chase’a Olivera z ramienia Partii Libertariańskiej była blokowana przez część członków ugrupowania, którzy chcieli przyjąć skrajnie prawicowe stanowisko w tematach migracji i osób transpłciowych. Oliver zdobył jednak nominację partyjną po siedmiu rundach głosowania na konwencji w maju tego roku.

Oliver to zwolennik wolnego rynku, prawa do posiadania broni i do aborcji. Jest przeciwny wojnie z narkotykami – opowiada się za legalizacją marihuany, ułaskawieniem niegroźnych przestępców narkotykowych oraz dekryminalizacją posiadania i używania wszystkich narkotyków. Jego zdaniem należy uprościć ścieżki do uzyskania obywatelstwa dla imigrantów i rozszerzyć wizy pracownicze. Gdyby objął prezydencki fotel wycofałby Stany Zjednoczone ze wszystkich konfliktów zagranicznych oraz ograniczył wsparcie udzielane Ukrainie i Izraelowi. Chciałby też wyeliminować System Rezerwy Federalnej.

Wybory prezydenckie w USA. Kandydatka Partii Zielonych Jill Stein

Jill Stein to amerykańska lekarka i polityczka. Była kandydatką Partii Zielonych w wyborach na prezydenta w roku 2012 oraz 2016. Tym razem początkowo była kierowniczką kampanii Cornela Westa, który rozpoczynał kandydowanie z ramienia Partii Zielonych. Jednak gdy zdecydował, że będzie kandydatem niezależnym, Jill Stein postanowiła ubiegać się o nominację tego ugrupowania.

W swoich postulatach proponuje między innymi zaawansowaną politykę klimatyczną. Chce, by Stany Zjednoczone jak najszybciej osiągnęły zeroemisyjność w przypadku dwutlenku węgla. Uważa również, że edukacja publiczna – od przedszkola aż do college’u – powinna być bezpłatna. Stein chce także anulować wszystkie długi medyczne. Zapowiedziała też, że podwoi liczbę sędziów w Sądzie Najwyższym i wprowadzi 18-letnią kadencję sędziów w tej instytucji (obecnie urząd sędziego Sądu Najwyższego sprawuje się w USA dożywotnio).

Kandydatka Partii Zielonych nie popiera działań wojennych Izraela w Strefie Gazy. W 2024 roku została aresztowana w czasie protestu wzywającego do zawieszenia broni. W trakcie kampanii podkreślała, że wycofałaby wsparcie USA dla Izraela oraz Ukrainy.