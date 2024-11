Wojna handlowa z punktu widzenia ekonomicznego jest bezsensem. Może się pozornie wydawać racjonalna dla strony mocniejszej, natomiast doświadczenia mówią, że gdy dojdzie do niej, to tracą wszyscy, łącznie z tymi, którzy ją wywołali. Tak się stało np. sto lat temu. W przypadku wojny handlowej pozorna racjonalność zderza się z prawdziwą wiedzą o ekonomii. Wydaje, że opodatkowanie importu jest korzystne dla USA, ale faktycznie jest niekorzystne dla wszystkich, łącznie ze Stanami, bo konsekwencje mogą być poważne.

Jaki będzie wpływ prezydentury Trumpa na Polskę poprzez rynki finansowe i surowcowe?

Donald Trump mówił, że gaz to „nasze płynne złoto”. Węgiel prawdopodobnie też będzie pod ochroną. To oznacza problem dla polityki klimatycznej, zwłaszcza europejskiej. To dobre wiadomości dla producentów brudnej energii.

Generalnie wydaje się, że polityka Trumpa będzie po pierwsze protekcjonistyczna, a po drugie proinflacyjna. Rynki powinny zareagować na nią pozytywnie, bo są zainteresowane zyskami w krótkim okresie, a nie tym, co będzie za cztery lata. Reakcja dolara [na zwycięstwo Trumpa – red.] już jest pozytywna, bo nikt się jeszcze nie zastanawia nad konsekwencjami wojny handlowej. Gdyby do niej doszło, to na pierwszym etapie USA będą dyktować warunki i krótkookresowo będą zyskiwać.

Droższy dolar to dla nas droższe surowce.

Dla nas, ale nie dla Amerykanów.

Czy wyższa inflacja w USA, będąca skutkiem wzrostu ceł, a także zapowiadanego obniżenia podatków (i w efekcie większego deficytu budżetowego), przełoży się na wydłużenie okresu wyższych stóp procentowych na świecie?

Trzeba się liczyć z tym, że w USA w związku ze wzrostem inflacji stopy procentowe też pójdą w górę. Inflacja już była pod kontrolą, natomiast teraz znów może się na nowo rozkręcić. A pamiętajmy, że to, co dzieje się w USA, wpływa na cały świat. Jeśli inflacja amerykańska będzie podwyższona i w USA będą wyższe stopy procentowe, to wyższa inflacja i wyższe stopy pojawią się również na świecie. Trzeba pamiętać, że inflację łatwiej jest rozkręcić, niż ją potem zdusić. To wymaga jeszcze wyższych stóp procentowych. Bardzo możliwe, że w przyszłości ktoś będzie musiał się tym zająć.