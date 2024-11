Ameryka głosuje: 10 stanów decyduje czy wpisać prawo do aborcji do swoich konstytucji

W kwestii wpisania prawa do aborcji do konstytucji stanowych głosują wyborcy w 10 amerykańskich stanach. W Arizonie i na Florydzie głosowanie wynik głosowania może doprowadzić do obalenia zakazu aborcji wprowadzonego przez parlamenty stanowe, po tym jak amerykański Sąd Najwyższy unieważnił przełomowe orzeczenie w sprawie Roe vs Wade z czerwca 2022 roku, co oznaczało wycofanie uznania powszechnego prawa do aborcji w USA.



W USA po decyzji Sądu Najwyższego odbyło się siedem referendów w sprawie aborcji. Wszystkie wygrali zwolennicy prawa do aborcji

Z kolei w stanach takich jak Kolorado czy Nowy Jork przedmiotem głosowania jest umocnienie prawa do aborcji i utrudnienie wprowadzenia przepisów, które ograniczałyby to prawo w sytuacji, gdyby większość w parlamencie stanowym zdobyli republikanie.



W Nebrasce wyborcy decydują czy wpisać obowiązujący zakaz aborcji po 12 tygodnia ciąży do konstytucji czy wprowadzić liberalniejsze przepisy w tym zakresie.



Od czasu unieważnienia orzeczenia z 1973 roku przez Sąd Najwyższy w siedmiu amerykańskich stanach odbyły się referenda w sprawie prawa do aborcji – i zwolennicy przyznania kobietom takiego prawa odnieśli w nich siedem zwycięstw.