Zdaniem ekspertów, wprowadzenie zakazu agitacji bezpośrednio przed dniem głosowania (cisza wyborcza) mogłoby naruszyć amerykańską konstytucję, a dokładniej pierwszą poprawkę do Konstytucji USA, która zapewnia amerykańskim obywatelom całkowitą wolność wypowiedzi. Treść pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych mówi o zakazie ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń.

Czytaj więcej Polityka Nie tylko Kamala Harris i Donald Trump. Kto jeszcze chce być prezydentem USA? Główny pojedynek o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych toczy się między kandydatką Partii Demokratycznej Kamalą Harris oraz kandydatem Partii Republikańskiej Donaldem Trumpem. Pretendentów do władzy w USA jest jednak więcej. Kto jeszcze startuje w wyborach?

Wybory w USA 2024. Kiedy poznamy wyniki?

Kampania wyborcza prowadzona przez kandydatów na stanowisko prezydenta USA może trwać aż do końca dnia wyborów, czyli do wtorku 5 listopada. Namawiać do głosowania mogą zarówno kandydaci, jak i sami wyborcy. Głosowanie powszechne (obywatele głosują na tzw. elektorów) odbywa się w pierwszy wtorek listopada w roku wyborczym. Nawet na kilka tygodni wcześniej wyborcy z większości stanów mogli wziąć udział w głosowaniu przedterminowym. Częściowe wyniki wyborów zostaną podane w trakcie nocy wyborczej, a pełne wyniki nawet do kilku dni po zakończeniu wyborów.

Wyniki głosowania wybranych i wydelegowanych elektorów zostaną zatwierdzone przez Kongres 6 stycznia przyszłego roku. Nowy prezydent USA przejmie oficjalnie urząd 20 stycznia 2025 roku. W wyścigu o amerykański fotel prezydencki bierze udział wielu uczestników, ale realne szanse ma zazwyczaj tylko dwójka kandydatów (wspieranych przez Partię Demokratyczną i Partię Republikańską). W aktualnych wyborach głosowanie wyborców rozstrzygnie, czy 47. prezydentem USA zostanie kandydatka demokratów Kamala Harris czy kandydat republikanów Donald Trump.