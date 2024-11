Głosy zostaną oficjalnie policzone podczas posiedzenia Kongresu, który zbierze się 6 stycznia 2025 roku, by ostatecznie zatwierdzić wyniki wyborów prezydenckich. Ta uroczystość jest formalnym potwierdzeniem całego procesu. Kolejnym etapem jest zaprzysiężenie nowego prezydenta.

Kiedy nowy prezydent przejmie władzę w USA?

Jak stanowi 20. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, kadencja prezydenta i wiceprezydenta upływa w południe 20 stycznia. W tym samym terminie rozpoczyna się kadencja ich następców.

Według konstytucji, jeśli nowo wybrany prezydent umrze przed tym terminem, to prezydentem zostanie wiceprezydent. Jeśli przed 20 stycznia nie zostanie wybrany nowy prezydent lub nie jest on zdolny do pełnienia funkcji, wówczas wiceprezydent będzie ją pełnić do czasu, aż prezydent odzyska zdolność do sprawowania urzędu.

Ceremonia zaprzysiężenia 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się przed Kapitolem 20 stycznia 2025 roku. Prezydent złoży wówczas przysięgę na konstytucję oraz Biblię, a także wygłosi przemówienie inauguracyjne.

Kadencja będzie trwała od 20 stycznia 2025 roku do 20 stycznia 2029 roku.