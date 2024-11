Wybory prezydenckie w USA odbywają się co cztery lata. Na mocy decyzji Kongresu z 1845 roku dniem wyborów jest zawsze pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. Oznacza to, że mogą one odbyć się – w zależności od układu kalendarza w danym roku – między 2 a 8 listopada.

Dlaczego wybory w USA odbywają się zawsze we wtorek?

Wtorek stał się dniem wyborów w USA w wyniku kompromisu. Na tę decyzję wpłynęło kilka istotnych czynników społecznych i historycznych, takich jak styl życia ówczesnych Amerykanów, rodzaj wykonywanych przez nich zajęć, praktyki religijne oraz trudności w podróżowaniu.

Dniem wyborów nie mogła być niedziela jako dzień świąteczny. Katolicy i protestanci przeznaczali ją na modlitwę oraz zasłużony odpoczynek po całym tygodniu pracy. Natomiast głosowanie, na które podróż często zajmowała wiele godzin, mogłoby utrudniać lub nawet uniemożliwiać udział w niedzielnym nabożeństwie.

Dniem wyborów nie mógł być też poniedziałek. Ten wielu obywateli musiało przeznaczyć na dojazd do miejsca głosowania. Niejednokrotnie bowiem mieli do nich wiele kilometrów, których pokonanie przy ówczesnych ograniczonych możliwościach transportu, zajmowało nawet cały dzień.