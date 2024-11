Michał Szułdrzyński: Europa nie jest gotowa na prezydenturę Trumpa. Musi szybko odrobić lekcję

Czytaj więcej Wybory w USA Wybory prezydenckie w USA: Donald Trump o krok od zostania 47 prezydentem USA (RELACJA) Amerykanie zakończyli głosowanie w wyborach, w których wybierają 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. O urząd walczą obecna wiceprezydent USA, kandydatka Partii Demokratycznej Kamala Harris oraz były prezydent, kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump. Wszystko wskazuje na to, że nowym prezydentem USA zostanie Trump.

Wstępne wyniki z USA pokazują, że Donald Trump zdobył większość głosów elektorskich w wyborach prezydenckich. 45. prezydent USA będzie również 47. prezydentem. Pomijając zawiłość amerykańskiego systemu wyborczego, trzeba uznać, że obywatele Stanów Zjednoczonych zdecydowali się powierzyć stery swojego państwa Donaldowi Trumpowi.

Jakie będą konsekwencje wyboru Donalda Trumpa dla Europy i Polski

Nie, nie trzeba się z Trumpem zgadzać, ani być zachwyconym jego obietnicami wyborczymi, ale musimy ten wynik uznać i go zrozumieć. Stawiając na Trumpa i J.D. Vance'a, Amerykanie powiedzieli, że mają dość utrzymywania z ich podatków porządku na świecie. Mają dość wieloletnich wojen w Iraku, Afganistanie, wydawania miliardów dolarów na zbrojenia po to, by angażować się tam, gdzie inne kraje potrzebują militarnego wsparcia z Waszyngtonu. Amerykanie przede wszystkim pokazali, że chcą, by to Ameryka stanęła na pierwszym miejscu polityki amerykańskiego rządu.

Chodzi o gospodarkę, walkę z inflacją, nielegalną migracją (z którą administracje w ostatnich latach po prostu sobie nie poradziły), epidemię uzależnienia od opioidów, która zmienia niektóre amerykańskie miasta w strefy zombie, ale też dostęp do świadczeń zdrowotnych i broni.