Wybory prezydenckie w USA: Kamala Harris czy Donald Trump? Znamy prognozę z Karoliny Północnej

Prezydenta Stanów Zjednoczonych wybiorą mieszkańcy 50 stanów i Dystryktu Kolumbia ale w rzeczywistości kluczowe znaczenie ma głosowanie w siedmiu tzw. wahających się stanach. Jednym z nich jest Karolina Północna, która zapewnia 16 głosów elektorskich. Do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA potrzeba ich łącznie co najmniej 270.

Karolina Północna – wynik wyborów

Przez głosowaniem sondaż przeprowadzony na zlecenie CBS News wskazywał, że Donald Trump miał 2 pkt. proc. przewagi nad Kamalą Harris, co mieściło się w marginesie błędu. Inne sondaże przeprowadzone w ostatnich tygodniach wskazywały podobną przewagę kandydata Republikanów.

W 2020 roku Donald Trump wygrał w Karolinie Północnej, podobnie jak w 2016 roku. Po raz ostatni kandydat Demokratów wygrał w tym stanie w 2008 roku. Barack Obama o 0,32 pkt proc. pokonał kandydata Republikanów Johna McCaina.

Według szacunkowych wyników podanych przez stacje NBC News i CNN, zwycięzcą wyborów w Karolinie Północnej został Donald Trump. To pierwszy z siedmiu „wahających się stanów”, który może przybliżyć kandydata Republikanów do powrotu do Białego Domu.